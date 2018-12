Balletto di Siena, torna la danza di Black Box

Dopo il sold out appena registrato, venerdì 7 e sabato 8 tornano gli appuntamenti con Black Box, lo spazio performativo del Balletto di Siena.Venerdì 7 dicembre, alle ore 21,00, saranno in scena i danzatori del gruppo Ex.Pe, progetto nato all’interno di Ateneo della Danza e dedicato a danzatori e studenti desiderosi di approfondire il linguaggio della danza contemporanea. Oltre allo studio della tecnica, il percorso invita alla sperimentazione, all’improvvisazione e offre esperienze performative volte all’acquisizione di una maggiore consapevolezza artistica e alla definizione di un personale linguaggio artistico. Nascono così Out of Context, Untitled 1.18 e Primitive Carnaval, le coreografie in scena venerdì sera.Sabato 8 dicembre si torna ad un titolo del grande repertorio classico, Sogno di una Notte di Mezza Estate rivisitato da Marco Batti. Protagonisti ancora una volta i danzatori del Balletto di Siena, alla prova con uno spettacolo che entra a pieno titolo nel già nutrito repertorio della compagnia.Tutto questo è Black Box. Non mancate!Per informazioni e biglietti della stagione Black Box:Coop. Sportiva Dilettantistica a.r.l. Ateneo della DanzaPiazza Maestri del Lavoro 31 – SienaTel. 335 5404491 info@ballettodisiena.it