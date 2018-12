''Bernardo Bertolucci. In ricordo di un sognatore'', SMS live presenta la mini-retrospettiva su Bernardo Bertolucci

A pochi giorni dalla scomparsa del regista emiliano il Santa Maria della Scala rende omaggio al premio Oscar Bernardo Bertolucci attraverso la proiezione di 4 lungometraggi ed un episodio dal film corale Amore e Rabbia.Questa mini retrospettiva, in occasione del Santa Maria della Scala Live, a differenza dei precedenti giovedì avrà luogo tutto il giorno, dall’apertura alla chiusura del Museo.La giornata avrà inizio alle 10.30 con l’ultimo film del regista dopo quasi dieci anni di assenza dalle scene, liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Niccolò Ammaniti, Io e te. Nel film, presentato al 65esimo Festival di Cannes, due giovani che stanno passando un periodo di difficoltà per ragioni diverse, trovano attraverso il confronto una chiave di lettura per affrontare la vita e ritrovare la speranza.Seguirà Partner, film del ’68 sul ’68, ispirato al libro di Dostoevskij Il Sosia e presentato sia a Cannes sia a Venezia. Protagonista è Giacobbe, un giovane professore di teatro, interpretato da Pierre Clementi, la cui vita viene sconvolta dalla comparsa di un suo “gemello” che compie azioni criminose.Piccola incursione nel cinema a episodi con Agonia tratto dal film Amore e Rabbia, presentato alla Berlinale del 1969 col titolo Vangelo ’70. Nell’episodio di Bertolucci un vescovo agonizzante riflette sulla sua esistenza in preda a visioni oniriche.Le proiezioni del pomeriggio inizieranno con The Dreamers, di nuovo omaggio al ’68 che fa da sfondo ad una storia romantica d’amore libero -un ménage à trois che, come protagonista, mette in primo piano l’importanza della citazione cinefila che si fa essa stessa parte integrante dello svolgersi della trama e del susseguirsi delle immagini davanti ai nostri occhi; citazione come grande dimostrazione d’amore per il cinema.La giornata si concluderà quindi con Io ballo da sola, presentato al 49esimo Festival di Cannes. Il film racconta la storia di Lucy, una giovane ragazza americana che viene mandata dal padre vedovo a stare da una coppia di amici nella loro casa colonica nelle colline intorno Siena. La bellissima protagonista, interpretata da Liv Tyler, è alla ricerca delle sue radici e stravolgerà la vita della tranquilla comunità che l’ha accolta.Le proiezioni avranno luogo al Santa Maria della Scala in Sala Sant’Ansano.Ingresso gratuito. Per info 0577/286300 – sienasms@operalaboratori.comTimetable:10.30 Io e te 97’12.30 Partner 105’14.30 Agonia 30’15.00 The Dreamers 109’18.00 Io ballo da sola 113’