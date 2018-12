La Galleria Commerciale PortaSiena - in Piazza Rosselli a Siena, davanti alla stazione ferroviaria - ha appena compiuto 11 anni, e festeggerà insieme ai clienti sabato 8 dicembre, a partire dalle 17.00, ospitando come madrina la bella principessa dei social Cecilia Rodriguez, che effettuerà il taglio della torta gigante, distribuita a tutti i presenti, e si intratterrà con i clienti per selfie e autografi.Per tutto il mese di dicembre PortaSiena ha inoltre organizzato un ricco calendario di appuntamenti di animazione per grandi e piccini, tutti i sabati e le domeniche precedenti al Natale. PortaSiena vi aspetta con le sue occasioni d’acquisto, i suoi negozi e i suoi eventi per festeggiare insieme il periodo più bello dell’anno!Info su www.galleriaportasiena.com e e sulle pagine Sociale “ Galleria Portasiena ” (Facebook) e “ galleria_portasiena ” (Instagram).