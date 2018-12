Alessandro Preziosi è ''Vincent Van Gogh'', al Teatro dei Rinnovati

Il 14 e il 15 dicembre, alle 21.15 e il 16 alle 17, al Teatro dei Rinnovati, Alessandro Preziosi porterà in scena "Vincent Van Gogh". L’odore assordante del bianco, uno spettacolo di prosa, con testo di Stefano Massini, regia di Alessandro Maggi, costumi e scene di Marta Crisolini Malatesta e musiche di Giacomo Vezzani.Una produzione Khora Teatro/TSA - Teatro Stabile d’Abruzzo, che, insieme a Preziosi, vede tra gli interpreti: Francesco Biscione, Massimo Nicolini, Roberto Manzi, Alessio Genchi e Vincenzo Zampa.La vicenda rappresentata si svolge nel 1889 quando il celebre pittore olandese, internato nel manicomio di Saint Paul, è costretto a vivere in una stanza austera e completamente bianca, in aperta contrapposizione al suo coloratissimo universo pittorico.Il suo unico desiderio è quello di uscire da quelle mura e spera nell’inaspettata visita del fratello Theo per poter sfuggire all’assenza totale di colore alla quale è costretto.Un testo, quello di Massini, che per la drammaturgia asciutta e insieme ricca di spunti poetici, ha vinto il “Premio Tondelli Riccione Teatro 2005”, e che Preziosi, che ha curato la supervisione artistica della rappresentazione, incarna rielaborando il labile confine tra realtà e finzione, tra sogno e realtà, tra follia e sanità mentale.Una sorta di thriller psicologico attorno al tema della creatività artistica che lascia lo spettatore con il fiato sospeso dall’inizio alla fine.La prevendita dei biglietti è attiva telefonando, fino a venerdì, ai numeri 0577 292614-15 dell’Ufficio prenotazioni, in fascia oraria 9.30/12.30; oppure, collegandosi alla pagina web “Biglietteria teatri e musei” della sezione dei servizi on line del sito www.comune.siena.it La vendita diretta dei biglietti al botteghino dei Rinnovati sarà attiva giovedì 13 dicembre dalle ore 17 alle ore 20, venerdì 14 e sabato 15 dalle ore 16 fino all’inizio della rappresentazione, e domenica 16 dalle ore 15 fino all’inizio dello spettacolo. Nello stesso orario, per informazioni contattare lo 0577 292265.