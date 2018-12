Rapolano Terme: al Teatro del Popolo arriva Massimo Dapporto

Venerdì 14 dicembre, alle 21, l’attore sarà protagonista di Un borghese piccolo piccolo

Il Teatro del Popolo di Rapolano Terme saluta il 2018 con Un borghese piccolo piccolo in compagnia di Massimo Dapporto. Lo spettacolo è in programma venerdì 14 dicembre, alle ore 21, e fa parte della stagione teatrale 2018-2019 promossa da Comune di Rapolano Terme e Fondazione Toscana Spettacolo Onlus in programma fino a marzo.Lo spettacolo, con adattamento e regia di Fabrizio Coniglio e la produzione di Teatro e Società/Pietro Mezzasoma, è tratto dal romanzo sempre attuale di Vincenzo Cerami e porta in scena una tragicommedia che, nella prima parte, regala anche momenti di comicità a tratti esilarante, raccontando la vicenda di Giovanni e la sua ricerca di una “scorciatoia” che permetta al figlio di “sistemarsi” al ministero dove lui lavora da oltre trent’anni. Il tema della “scorciatoia” o della “raccomandazione” è, di fatto, l’elemento cruciale sul quale si basa l’intero spettacolo con riferimenti a un atteggiamento ancora molto diffuso nella società attuale e troppo spesso sentito come necessario per poter sopravvivere nel mondo del lavoro e non solo.La stagione teatrale di Rapolano Terme tornerà ad animare il Teatro del Popolo domenica 20 gennaio, ancora alle ore 21, con La Locandiera interpretata da Amanda Sandrelli.Informazioni. I biglietti possono essere acquistati presso il Teatro nei giorni dello spettacolo, a partire dalle ore 20.30 oppure contattando i numeri 331-8181776 e 0577-724617 e l’indirizzo di posta elettronica teatrorapolano@gmail.com. Sono previste novità per gli universitari in possesso della Carta dello Studente, a cui sarà riservato un prezzo speciale, e riduzioni per i giovani fino a 30 anni. La Fondazione Toscana Spettacolo, inoltre, in occasione del suo trentennale che ricorre nell’autunno 2019, propone “Aspettando i 30 anni” con iniziative rivolte al pubblico per offrire sempre nuove occasioni di vivere lo spettacolo dal vivo e di raccontare l’esperienza a teatro. Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito www.toscanaspettacolo.it