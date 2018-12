Toscana Gospel Festival: il gospel si prepara a trascinare la Toscana

16 spettacoli per il più grande festival di musica gospel d’Italia giunto alla 23ª edizione

Il Toscana Gospel Festival si prepara a travolgere ed entusiasmare il pubblico toscano.Un festival entrato nel cuore del pubblico, un caso unico in Europa per longevità, qualità e successo.Quest’anno ci sono ben tre nuovi concerti nel percorso del festival.Alle tradizionali tappe di Firenze, Prato, Siena, Arezzo, Montevarchi, Empoli, Cortona, Sansepolcro, Massa e Cozzile, Calenzano, Monteriggioni, Fucecchio, Marciano della Chiana si sono aggiunte Carrara e Chiusi.Ventitrè anni di storia vissuti all’insegna dello spettacolo e, insieme, del dialogo, raccontando un viaggio, iniziato nel 1996, nel quale il Toscana Gospel Festival ha portato in scena 280 corali, 2800 artisti e oltre 300 spettacoli in tutta la Toscana di gruppi gospel talentuosi provenienti dagli Stati Uniti.Questo traguardo dimostra quanto il pubblico toscano si senta unito alla musica gospel e ciò che rappresenta: una convergenza di diverse culture e forme artistiche.La musica gospel, difatti, può essere tranquillamente ritenuta la più antica forma di musica popolare americana.Dai toni morbidi di Sam Cooke alle acrobazie canore di Kirk Franklin non si limita ad apparire melodiosa, smuove letteralmente gli ascoltatori. Che si tratti dell'ondeggiare di un coro, del tamburellare di un quartetto o semplicemente di battere le mani al ritmo di un canto ammaliante, il gospel è un genere musicale che necessita di essere visto e sentito insieme.Il Toscana Gospel Festival cerca di narrare questa storia leggendaria che ha messo il suo seme già nel XIV secolo, quando donne e uomini liberi africani si ritrovarono sbattuti in un continente lontano come schiavi.In fondo all’anima, però, avevano custodito il ritmo d’Africa, un ritmo che batteva forte per ricordargli che nonostante il lavoro, la violenza e le umiliazioni, erano esseri umani.La loro musica li accompagnava spesso durante il giorno e, per alleviare la fatica, nacquero le Plantation Songs (canti della piantagione) da cui derivarono i Work Songs (canti di lavoro) e i Calls (richiami), utili per comunicare tra loro e con le organizzazioni che aiutavano gli schiavi a fuggire. Quando, in seguito, i predicatori battisti e metodisti venuti dall’Europa li convertirono al Cristianesimo, essi cominciarono a cantare canti religiosi, chiamati Spirituals, derivati dagli inni inglesi ai quali aggiunsero i ritmi e i colori africani; da allora la storia è quella di una musica che nutre l’anima e i cuori senza sosta con ritmo e gioia.Molti altri generi musicali derivano dal gospel, ad esempio il blues, il R&B e il rock and roll, come ha detto il “Re del Rock” Elvis Presley.Oggi, dopo ventitrè anni di vita, il Toscana Gospel Festival ha ancora entusiasmo e voglia di stupire, grazie soprattutto al rapporto che in questi anni si è instaurato con il suo pubblico, senza trascurare la grande passione e l’impegno serio di una squadra di lavoro unita tra Associazione Toscana Gospel e Officine della Cultura; ma anche con la collaborazione ed il sostegno di tante Istituzioni Locali, in primis la Regione Toscana, e i Comuni coinvolti nonché il Consolato Generale degli Stati Uniti d’America di Firenze, e aziende e soggetti privati come Unicoop Firenze, Caffè River.Il programma della ventitreesima edizione è intenso e vedrà un susseguirsi continuo di concerti dal 15 dicembre 2018 fino al 1 gennaio 2019.Sedici spettacoli in teatri prestigiosi e chiese storiche, dando spazio a gruppi che provengono da varie parti degli USA, dal Nebraska a Washington, dalla Georgia alla Lousiana e naturalmente New York.Tra i gruppi ospiti del Toscana Gospel Festival ci sono alcuni dei maggiori interpreti americani di questo straordinario mondo musicale chiamato Gospel, uomini e donne che fanno del canto e dello spirito la propria missione nel mondo. Un messaggio di pace e serenità, di tolleranza e partecipazione che assume un valore particolare in questo periodo storico così difficile e teso.sabato 15 dicembre ore 21.15in collaborazione con Fondazione Toscana SpettacoloCarrara, Avenza - Chiesa di Maria Santissima MediatriceTHE HARLEM VOICES FEATURING ERIC B. TURNERdomenica 16 dicembre ore 21.15Massa e Cozzile - Chiesa di Santa Maria AssuntaRODERICK GILES AND GRACEmartedì 18 dicembre ore 21.15in collaborazione con Centro Studi Musicali F. BusoniEmpoli - Cinema Teatro La PerlaRODERICK GILES AND GRACEmercoledì 19 dicembre ore 21.15Sansepolcro – Chiesa di San FrancescoMARKEY MONTAGUE & FELLOWSHIPgiovedì 20 dicembre ore 21.15Chiusi – Teatro Mascagniin collaborazione con Fondazione Orizzonti d’ArteTHE ANOINTED BELIEVERSil concerto sarà aperto da Prato Gospel School & Revolution Gospel Bandvenerdì 21 dicembre ore 21.15Montevarchi - Chiesa di Santa Maria al PestelloMARKEY MONTAGUE & FELLOWSHIPvenerdì 21 dicembre ore 21.15in collaborazione con Fondazione Toscana SpettacoloCarrara, Avenza - Chiesa di San PietroDUKE FISHER HERITAGE SINGERSmercoledì 26 dicembre ore 21.15Marciano della Chiana - Torre di MarcianoDUKE FISHER HERITAGE SINGERSgiovedì 27 dicembre ore 21.15Cortona - Teatro SignorelliDENNIS REED & GAPgiovedì 27 dicembre ore 21.15in collaborazione con Teatrino dei FondiFucecchio - Nuovo Teatro PaciniNATE BROWN & ONE VOICEvenerdì 28 dicembre ore 21.15Calenzano – Teatro ManzoniDUKE FISHER HERITAGE SINGERSil concerto sarà aperto da Prato Soul Childrensabato 29 dicembre ore 21.15in collaborazione con Fondazione Guido d’ArezzoArezzo – Teatro PetrarcaTHE ANOINTED BELIEVERSdomenica 30 dicembre ore 21.15in collaborazione con MurmurisFirenze - Teatro Cantiere FloridaPASTOR RON GOSPEL SHOWmartedì 1 gennaio ore 15.30Monteriggioni Castello – Piazza RomaTHE HARLEM VOICES FEATURING ERIC B. TURNERmartedì 1 gennaio 2017 ore 17.00Siena - Teatro dei RozziPASTOR RON GOSPEL SHOWmartedì 1 gennaio ore 17.00Prato - Teatro MetastasioUNI.SOUNDil concerto sarà aperto da Gospel Fire Choir e Little Big Gospel Choir di PratoPunti vendita boxoffice Toscana/ TicketOneOn line TicketOne.itRiduzioni: minori di 18, maggiori di 65 anni, soci Unicoop Firenze.Il TOSCANA GOSPEL FESTIVAL è un progetto di Andrea Laurenzi per Officine della Cultura in collaborazione con Associazione Toscana Gospel.Direzione artistica Andrea Laurenzi e Luca Baldini; direzione generale Massimo Ferri; organizzazione Stefania Sandroni; segreteria organizzativa Sabina Karimova - Mariel Tahiraj; ufficio stampa Gianni Micheli; amministrazione Rossana Zurli; visual design Chiara Bigiarini; servizi tecnici GP Service.Con il sostegno di Regione Toscana e Consolato Generale degli Stati Uniti d’America – Firenze; con la collaborazione dei Comuni di Arezzo, Calenzano, Carrara, Chiusi, Cortona, Empoli, Firenze, Fucecchio, Marciano della Chiana, Massa e Cozzile, Monteriggioni, Montevarchi, Prato, Sansepolcro, Siena; con il contributo di Unicoop Firenze, Caffè River.Info: Officine della Cultura - tel. +39 0575 27961 - toscanagospelfestival.net - info@toscanagospelfestival.net.