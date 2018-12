Concerto di Natale del Franci ai Rozzi

Giovedì 13 dicembre alle ore 18, la Sala degli Specchi ospita il Quartetto di Flauti dell’Istituto Franci

Il Natale in musica del Franci va in scena domani, giovedì 13 dicembre, all'Accademia dei Rozzi. Ad accendere la magia delle feste, nella suggestiva cornice della Sala degli Specchi, sarà il Quartetto di Flauti dell’Istituto Franci, formato da Gioia Anichini, Fabiana Magliano, Mattia Scandurra e Nicolò Vacca, allievi del professor Luciano Tristaino, che a partire dalle ore 18 metteranno in scena un programma che spazia dal Seicento al Novecento attraversando Germania, Austria e Francia su note di Johann Sebastian Bach, Carl Ditters Von Dittersdorf, Gabriel Fauré, Wolfgang Amadeus Mozart, Eugène Bozza, Christoph Willibald Gluck.