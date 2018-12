''Ubu Maior'', una produzione Topi Dalmata al Teatro dei Rozzi

Per la sezione “Siena Teatro”, il 17 dicembre alle 21,15, al Teatro dei Rozzi, verrà messo in scena Ubu Maior, una produzione Topi Dalmata, con adattamento e regia di Silvia Priscilla Bruni e Margherita Fusi.Lo spettacolo, in prima nazionale, vede tra gli interpreti: Leonardo Amato, Mattia Bartalini, Benjamin Borgogni, Luna Campanini, Elide Canestri, Giovanni Cannari, Greta Cesaris, Camilla Diurno, Margherita D’Oro, Ludovica Ghiori, Flavio Innocenti, Mattia Merola, Viola Minghi, Linda Moggi, Margherita Nardi, Giulia Ospite, Sofia Pioli, Arianna Siveri, Sofia Vannini.Riadattamento in cinque atti del ciclo teatrale dell’Ubu, portato in scena dai Topi Dalmata, giovani attori della stessa età di Alfred Jarry quando ideò la grande parodia profanatrice del teatro a lui contemporaneo, creando il personaggio di questo re straripante e risibile. Violenza, risate, follia granguignolesca e marionette grottesche in una pièce che di classico non ha neppure il titolo.La prevendita dei biglietti è attiva collegandosi alla pagina web “Biglietteria teatri e musei” della sezione dei servizi on line del sito www.comune.siena.it , con esclusione dei giorni di apertura della biglietteria del teatro.La vendita diretta dei biglietti al botteghino dei Rozzi sarà attiva lunedì 17 dicembre dalle ore 18 fino all’inizio dello spettacolo.Nello stesso orario, per informazioni contattare lo 0577 46960.