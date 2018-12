''Tempesta'', lo spettacolo di danza al Teatro dei Rinnovati

Al Teatro Comunale dei Rinnovati, mercoledì 19 alle 21.15 va in scena “Tempesta”. Lo spettacolo di danza con coreografia di Giuseppe Spota, drammaturgia di Pasquale Plastino, musiche originali di Giuliano Sangiorgi, scene di Giacomo Andrico e costumi di Francesca Messori, è una produzione Aterballetto Fondazione Nazionale della Danza, con coproduzione CTB - Centro Teatrale Bresciano, Teatro Stabile del Veneto - Teatro Nazionale.Il capolavoro shakespeariano raccontato senza parole, attraverso il movimento e la musica. Aterballetto, la più importante compagnia di danza italiana indipendente, affronta così una nuova sfida: mettere alla prova la capacità della danza per raccontare una narrazione teatrale, dando vita alle storie e ai personaggi, osservandoli da nuovi punti di vista, garantendo una chiara leggibilità della vicenda originale senza rinunciare ad aprire dimensioni visionarie. Attraverso la specificità dei corpi e del gesto, la rappresentazione restituisce così un racconto che trova il suo nucleo tematico in una forte profondità umana.Un lavoro curato e preciso per arrivare al cuore di una delle più straordinarie invenzioni teatrali del Bardo.La prevendita dei biglietti è attiva telefonando ai numeri 0577 292614-15 dell’Ufficio prenotazioni, in fascia oraria 9.30/12.30; oppure, collegandosi alla pagina web “Biglietteria teatri e musei” della sezione dei servizi on line del sito www.comune.siena.it La vendita diretta dei biglietti al botteghino dei Rinnovati sarà attiva martedì 18 dicembre dalle ore 17 alle ore 20 e mercoledì 19 dicembre dalle ore 16 fino all’inizio dello spettacolo. Nello stesso orario, per informazioni contattare lo 0577 292265.