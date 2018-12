Casting per il ''Pinocchio'' di Garrone con Roberto Benigni nel ruolo di Geppetto

Si terrà giovedì 20 dicembre a Bettolle, il casting per il film "Pinocchio" diretto da Matteo Garrone e nel quale Roberto Benigni sarà protagonista nella parte di Geppetto. Il film sarà girato tra Toscana, Puglia e Lazio, e a Sinalunga le riprese si terranno all'interno della tenuta La Fratta, dove sarà ricostruito il villaggio di Geppetto, con i ciak previsti tra febbraio e marzo 2019.Il casting a Bettolle si svolgerà presso il salone dello stadio dalle 10 alle 13 e la direzione precisa che per partecipare non è richiesta alcuna precedente esperienza di recitazione e che i costumi saranno forniti da una apposita sartoria specializzata in questa materia."Cerchiamo persone interessate a partecipare come comparse, bambini, donne e uomini di tutte le età senza distinzione alcuna. Tutti gli interessati, anche impossibilitati a partecipare al casting, possono inviare due foto a colori (figura intera e primo piano) e un video di presentazione alla redazione del casting che in tempi ragionevolmente brevi valuterà la predisposizione del soggetto".