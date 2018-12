A Poggibonsi con ''Auguri di Cuore'' due vignettisti del Vernacoliere per l’ultimo appuntamento di ''Sipario Aperto''

Due versioni del libro Cuore, un confronto/scontro tra l’originale e la versione satirica di Federico Maria Sardelli con le illustrazioni fatte dal vivo da Daniele Caluri

A Poggibonsi ultimo appuntamento con “Sipario Aperto”, la rassegna dedicata ai linguaggi contemporanei promossa dall’Associazione culturale Timbre e dall’Amministrazione comunale di Poggibonsi in collaborazione con Fondazione E.l.s.a. e l’Associazione La Scintilla di Poggibonsi.Giovedì 20 dicembre alle ore 21.30 presso la Sala SET del Teatro Politeama con un progetto originale nato da un’idea di Dario Ceccherini e presentato in anteprima a Poggibonsi: “Auguri di Cuore” in cui la lettura di due diverse versioni del libro Cuore, l’originale e quella satirica scritta da Federico Maria Sardelli che leggerà “Il libro cuore forse”, verranno messe a confronto/scontro e accompagnate dalle illustrazioni fatte in diretta da un altro illustre disegnatore del Vernacoliere Daniele Caluri.Federico Maria Sardelli è il direttore dell’orchestra barocca Modo Antiquo da lui fondata, flautista di strumenti storici, compositore, pittore, incisore, vignettista (vedi Vernacoliere) autore di libri ora serî ora umoristici (“Il libro Cuore, forse”, “Trippa, ec.)”.Ai numerosi babbei che gli domandano come faccia a conciliare attività così varie e dissimili non risponde nemmeno ma spara un raudo serpentone ai loro piedi.Daniele Caluri è noto per il suo lavoro su Il Vernacoliere, mensile satirico livornese, ha in seguito lavorato per Bonelli ad alcuni albi di Martin Mystère, tra i suoi personaggi Fava di Lesso, Luana la bebisitter, Don Zauker.Lo spettacolo è inserito come fuori abbonamento nel più ampio cartellone del Teatro Politeama e del circuito dei Teatri della Valdelsa. La Rassegna Sipario Aperto 2018 è realizzata con il contributo dell’Amministrazione comunale di Poggibonsi e promossa da Associazione culturale Timbre in collaborazione con Fondazione E.l.s.a. e Associazione La Scintilla.Informazioni e prenotazioni: info@timbreteatroverdi.it www.timbreteatroverdi.it Pagina Facebook: Timbre Poggibonsi