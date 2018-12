Prosegue il calendario di appuntamenti che fino al 6 gennaio offre magia e divertimento

La Fortezza Medicea è il “Regno di Babbo Natale” mentre i Giardini della Lizza accolgono mercatini e attrazioni come la torre panoramica e la pista del ghiaccio

“Il Natale a Siena” conquista grandi e piccini. Prosegue il calendario di appuntamenti che fino al 6 gennaio offre magia e divertimento alla città. Le atmosfere del Natale vivono nella Fortezza Medicea le cui mura imponenti abbracciano lo stupefacente “Regno di Babbo Natale”: un intero villaggio incantato con tante casette che ospitano il trucco delle meraviglie, la ghiottoneria, la dolce bottega, il mondo dei balocchi, la fabbrica di Natale, e poi ancora la Regina dei ghiacci che incanta i bambini con i suoi racconti, la stalla delle renne, la posta degli elfi e infine la sala del trono di Babbo Natale, che accoglie i bambini sul grandioso trono.L’area dei Giardini della Lizza è “Il paese dei divertimenti” un parco giochi con giostre e attrazioni: qui una torre panoramica permette davvero di toccare il cielo di Siena con un dito mentre si pattina con la pista di ghiaccio.La Lizza ospita anche il Mercatino di Natale dove una selezione di prodotti d’eccellenza che permette di fare un vero e proprio giro d’Italia all’insegna del gusto e di scoprire artigianato artistico d’eccellenza.Infine, uno speciale trenino di Natale collega le vie del centro storico piene di luci e meravigliose vetrine al Regno di Babbo Natale.Grazie a Tiemme Spa una navetta gratuita collega il parcheggio della stazione con piazza del Sale. Il servizio sarà attivo dalle 14 alle 19 (partenza ogni 15 minuti) nei giorni del 22, 23, 24, 25 e 26 dicembre.“Il Natale a Siena”, è un evento voluto dal Comune di Siena in collaborazione con Confesercenti Siena, Confcommercio Siena e con il patrocinio dalla Regione Toscana. Realizzazione e organizzazione Gieffe Due e Claridea.Informazioni, orari e aggiornamenti sulla pagina Facebook: “Il Natale di Siena”.IL REGNO DI BABBO NATALEgiorni di apertura: dal 21 dicembre al 1 gennaio; dal 4 al 6 gennaioorari di apertura: nei giorni di apertura dalle ore 11 alle ore 19; il 25 dicembre, il 31 dicembre e il 1 gennaio dalle ore 15 alle ore 19biglietti: intero 10 euro; ridotto 8 euro (bambini da 3 a 10 anni); ingresso gratuito per bambini fino a 3 anniIL PAESE DEI DIVERTIMENTIcon la Torre Panoramica e tante altre attrazionigiorni di apertura: dal 6 dicembre al 6 gennaioorari di apertura: nei giorni feriali dalle ore 10 alle ore 23; nei giorni festivi dalle ore 10 alle ore 24biglietti: costo del biglietto per la sola torre panoramica: 4 eurogiorni di apertura: dal 6 dicembre al 6 gennaioorari di apertura: nei giorni feriali dalle ore 10 alle ore 23; nei giorni festivi dalle ore 10 alle ore 24giorni di apertura: dal 6 dicembre al 6 gennaioorari di apertura: tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 20; il 25 dicembre dalle ore 15 alle ore 20giorni di apertura: dal 6 dicembre al 6 gennaioorari di apertura: nei giorni feriali dalle ore 10.30 alle ore 22.30; nei giorni festivi dalle ore 10.30 alle ore 24