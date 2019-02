TeatrInScatola: Fake! Le emozioni autentiche delle finzioni teatrali

La manifestazione parte sabato 23 e domenica 24 febbraio

Torna al Supercinema di Monteroni d'Arbia la rassegna di teatro e teatro ragazzi ideata da Straligut Teatro

Torna il teatro contemporaneo a Monteroni d'Arbia. Ideata da Straligut Teatro con il sostegno del Comune di Monteroni d'Arbia, la rassegna TeatrInScatola mette in cartellone 4 spettacoli di teatro e 3 spettacoli per bambini e famiglie, da sabato 23 febbraio e fino a sabato 6 aprile.Un variegato spaccato sulla scena teatrale contemporanea, che offre ai monteronesi la possibilità di incontrare alcune delle compagnie più interessanti a livello nazionale nel panorama di teatro e teatro ragazzi.Un ritorno all'attività di spettacolo dal vivo dopo qualche anno di stop del Supercinema che diventa anche un auspicio per un rifiorire di eventi, manifestazioni e processi artistici che rendano la sala monteronese un piccolo centro vitale della vita culturale della provincia. Proprio in quest'ottica si inserisce dunque TeatrInScatola, che nel 2019 compie 10 anni di vita e rappresenta una delle principali attività della residenza artistica di Straligut Teatro sostenuta dal Comune di Monteroni d'Arbia.Tanti spettacoli per grandi e bambini dunque: si parte sabato 23 febbraio alle 21.30 con "Buonasera – L'unico spettacolo al mondo con una parola sola" di Belcan Teatro, uno spettacolo comico pieno di giochi di parole e non-sense; un elogio dell’acrostico, un’investigazione del significato profondo che ogni parola porta con sé. Domenica 24 febbraio primo appuntamento per bambini e famiglie con "Mr Bloom, sognatore specializzato" di Antonio Brugnano, spettacolo finalista In-Box Verde 2017, comico e poetico omaggio tra gesti, musica e mimo a due grandi interpreti del passato come Charlie Chaplin e Jacques Tati.Venerdì 8 marzo sarà il turno di "Dolmezia" di Straligut Teatro, divertente affresco anticonformista e al femminile del Rinascimento; domenica 17 marzo è la volta di "Alberto", sempre di Straligut,, spettacolo per bambini che affronta con leggerenza ma senza tabù il tema della dislessia. Si torna al serale sabato 23 marzo con un evento d'eccezione: Trento Spettacoli, finalista In-Box 2018 e compagnia pluripremiata a livello nazionale, mette in scena "Lo soffia il cielo – Un atto d'amore", tratto da due testi del drammaturgo contemporaneo Massimo Sgorbani: una Madre e un Figlio che chiedono di essere guardati, considerati anche solo per un attimo da una società che li ha messi da parte, e nella loro disperazione tragicomica diventano prepotentemente simbolo della universale necessità di essere amati. Ultimo appuntamento per bambini domenica 31 marzo: "Scarpette strette" di Luna e Gnac, storica compagnia di teatro ragazzi che offre una rilettura davvero originale della celebre opera musicale "Pierino e il lupo".A chiudere il programma serale sarà Francesco Burroni con "La rana gracida", spettacolo che racconta la vita del partigiano senese "Gino", Renato Masi. Il testo è tratto dall'autobiografia di Masi, in scena Burroni è accompagnato da due musicisti."Ma tranquilli. Non è il caso di allarmarsi. Il teatro non è una cosa seria. L'impegno politico, i diritti civili, i linguaggi del contemporaneo, mangiare con la cultura: mistificazioni, per fortuna. Fake! -sono i curatori della rassegna Fabrizio Trisciani e Francesco Perrone a parlare- A teatro tutto è finzione, come le spine del nostro cactus! Sono vere solo le emozioni. Le vostre. Quelle sì che fanno paura, vero? Abbiatene cura".TeatrInScatola è un progetto di Straligut Teatro sostenuto dal Comune di Monteroni d'Arbia, dalla Regione Toscana e dal Mibac; sponsor: Banca Cras, Zurich Securitas di Trisciani e Bonucci, Elettroimpianti, Storie di Dolci, Ghini Abbigliamento. Straligut fa parte di RAT, coordinamento delle Residenze Artistiche Toscane. Info e prenotazioni: 371 1618585 – 0577 374025 – info@straligut.it – www.straligut.it . I biglietti sono acquistabili anche in prevendita presso il negozio Ghini in via Roma 186 (Monteroni d'Arbia).