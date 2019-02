Il cantiere Azzurri vince la gara delle mascherate dei Cantieri di Foiano

La mascherata che accompagna il carro "Primavera silenziosa" si aggiudica il primo premio del contest tenutosi al Valdichiana Outlet Village

Pomeriggio di grande spettacolo in Piazza Maggiore al Valdichiana Outlet Village, con la gara delle mascherate dei cantieri del Carnevale, iniziativa giunta alla terza edizione e già affermatasi a pieno titolo tra i più ambiti trofei del Carnevale. La giuria, composta dalla stilista Eleonora Beni, dalla giornalista Bianca Sestini e da Jacopo Lisi, direttore artistico di Salsa Na' Ma', al termine delle spettacolari esibizioni, ha assegnato la vittoria alla mascherata degli Azzurri. Si tratta peraltro della seconda affermazione consecutiva, dopo quella dello scorso anno, mentre alla prima edizione, furono i Rustici ad avere la meglio.All'evento erano presenti il Sindaco di Foiano della Chiana, Francesco Sonnati, il vice Sindaco Jacopo Franci e i presidenti dei 4 Cantieri del Carnevale.“Siamo molto soddisfatti del successo di questa manifestazione - dichiara il Center manager Riccardo Lucchetti - la grande partecipazione di pubblico conferma l'attenzione e la passione che caratterizzano il Carnevale di Foiano. Ringrazio i cantieristi e tutte le componenti del Carnevale di Foiano, Comitato e Cantieri, che hanno animato con costumi, coreografie, colori e musica, il pomeriggio del Valdichiana Outlet Village”.Gli eventi di Carnevale al Valdichiana Outlet Village si concluderanno domenica 3 marzo, quando dalle 15, direttamente da Rai YoYo, Oreste Castagna intratterrà tutti i bambini con il “Bumbi live Show”: fantastiche storie, balli e divertimento per i più piccoli in Piazza Maggiore. Inoltre, annuncia Lucchetti, “si rinnova il sostegno del Valdichiana Outlet Village alla Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, che sarà presente domenica 3 marzo con una propria postazione presidiata da volontari, presso la quale sarà possibile effettuare una donazione per sostenere i progetti dell’Ospedale fiorentino”.Per un tuffo nei trascorsi dell’evento foianese, continua la Mostra “Viaggio nel Carnevale di Foiano dal 1900 ad oggi” allestita all’interno del Village, che, in collaborazione con il Comitato organizzatore, i cantieri e l’Amministrazione Comunale, propone alcune delle più significative immagini fotografiche e i costumi che nel tempo hanno caratterizzato la lunga storia di questa gloriosa manifestazione.Ogni domenica sarà attivo il bus navetta, che condurrà i visitatori dal Valdichiana Outlet Village al centro di Foiano, dove si tengono i corsi mascherati.