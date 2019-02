La Compagnia De Filippo al Mascagni di Chiusi con ''Questi fantasmi!''

Una delle commedie più amate di Eduardo de Filippo arriva al Teatro Mascagni con Gianfelice Imparato e la regia di Marco Tullio Giordana

La Compagnia di teatro di Luca De Filippo, arriva al teatro Mascagni di Chiusi il 27 febbraio, alle 21.15, con una delle commedie più amate di Eduardo de Filippo: “Questi fantasmi!”.Tra le prime ad essere rappresentate all’estero, celebre grazie allo straordinario meccanismo di un testo in perfetto equilibrio tra comico e tragico e pervasa sempre da una forte attualità, “Questi fantasmi!” è una commedia viva, virtuosa, che esprime il senso del passato, del presente e del futuro, contando su un cast di alto livello, tra cui Gianfelice Imparato (celebre per le recenti partecipazioni ai film di Garrone e Sorrentino, nonché le serie televisive 1992 e 1993) nel ruolo di Pasquale Lojacono.«Eduardo è uno dei nostri grandi monumenti del ‘900 – riflette il regista Marco Tullio Giordana – conosciuto e rappresentato, insieme a Pirandello, nei teatri di tutto il mondo. Grandezza che non è sbiadita col tempo, non vale solo come testimone di un’epoca. Al contrario l’attualità di Questi fantasmi! è per me addirittura sconcertante. Emerge dal testo non solo la Napoli grandiosa e miserabile del dopoguerra, la vita grama, la presenza liberatrice/dominatrice degli Alleati, ma anche un sentimento che ritrovo intatto in questo tempo, un dolore che non ha mai abbandonato la città e insieme il suo controcanto gioioso, quello che Ungaretti chiamerebbe “l’allegria del naufragio».Per informazioni sui biglietti è possibile chiamare al numero 345 9345475 o scrivere al l’indirizzo mail biglietteriafondazione@gmail.com.