Al via la seconda edizione della rassegna promossa da Siena Jazz in collaborazione con Birra La Diana

A Siena è tempo di “Jazz & Beer”; al via la seconda edizione della rassegna promossa da Siena Jazz in collaborazione con Birra La Diana, che porta nello spazio live del locale di via della Stufasecca 1, una serie di appuntamenti che vedranno protagonisti gli allievi e i docenti della prestigiosa istituzione musicale senese.Ad inaugurare il calendario, martedì 26 febbraio alle ore 21.45 (ingresso libero) saranno i gruppi di Musica d’insieme degli allievi dei corsi pre-accademici e dei corsi di formazione musicale di Siena Jazz, guidati dai docenti Giovanni Benvenuti, Franco Fabbrini, Alessandro Giachero e Klaus Lessmann.I corsi pre-accademici e i corsi di formazione musicale di Siena Jazz permettono di introdurre gli allievi all’acquisizione di specifiche competenze di musica d’insieme e di strumento, attraverso la preparazione di gruppo e le esibizioni dal vivo.Sono aperti sia ai principianti che ai giovani musicisti che vogliono approfondire le competenze e le abilità necessarie per l’accesso ai corsi triennali di Diploma accademico di primo livello dell’alta formazione.Grazie alla collaborazione tra Siena Jazz e Birra La Diana crescono le occasioni performative per gli allievi del Siena Jazz, nella volontà di offrire ai giovani musicisti proficue occasioni di avviamento all’attività concertistica.La rassegna sottolinea la sempre maggiore attenzione dell’istituzione musicale senese alla promozione della musica jazz sul territorio, con l’obiettivo di offrire alla città appuntamenti che si differenziano per lo stile e l’espressività dei giovani allievi coinvolti.Dopo il concerto del 26 febbraio, è in programma un nuovo appuntamento il prossimo 19 marzo.Per informazioni: Birra La Diana, telefono 0577 22224; Siena Jazz – Accademia Nazionale del Jazz; info@sienajazz.it