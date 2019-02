Il ''Don Giovanni di Mozart secondo l’Orchestra di Piazza Vittorio'' al Teatro dei Rinnovati

Il "Don Giovanni di Mozart secondo l’Orchestra di Piazza Vittorio", in programma al Teatro dei Rinnovati dal 26 al 28 febbraio, alle 21.15, vede in scena un Don Giovanni androgino, affidato alla voce femminile di Petra Magoni, indimenticabile Regina della notte del Flauto magico mozartiano nella prima produzione dell’Orchestra.Tra arie, duetti e pezzi d’insieme, i personaggi dell’opera percorrono fino in fondo le loro storie, rese vive e attuali ai nostri occhi dai travestimenti linguistici e musicali realizzati da Mario Tronco, Leandro Piccioni e Pino Pecorelli. Don Giovanni, come un redivivo Cab Calloway, si muove in un immaginario Music Club, in un’ambientazione anni Venti ma anche fortemente contemporanea, dove dirige la sua orchestra e il suo destino in una pulsione di libertà e perdizione.Un luogo carico di energia, luce e vita dove i musicisti, posti su appositi piani sfalsati in altezza, in uno spazio a sviluppo circolare tagliato da una parete di pannelli specchianti, si muoveranno protagonisti nelle loro fughe musicali ed esistenziali.Lo spettacolo, una coproduzione Fondazione Teatro di Napoli - Teatro Bellini, Accademia Filarmonica Romana, Les nuits de Fourvière – Lione, insieme a Petra Magoni, vede sul palcoMama Marjas, cantante reggae molto applaudita nel ruolo di protagonista della precedente Carmen, insieme a Hersi Matmuja, Evandro Dos Reis, Omar Lopez Valle, Houcine Ataa e, alla prima collaborazione con l’Orchestra, Simona Boo, dal 2015 vocalist dello storico gruppo napoletano dei 99 Posse.La prevendita dei biglietti possibile telefonando ai numeri 0577 292614-15 dell’Ufficio prenotazioni, in fascia oraria 9.30/12.30; oppure, collegandosi alla pagina web “Biglietteria teatri e musei” della sezione dei servizi on line del sito www.comune.siena.it La vendita diretta dei biglietti al botteghino dei Rinnovati sarà attiva lunedì 25 dalle ore 17 alle ore 20, martedì 26, mercoledì 27 e giovedì 28 dalle ore 16 fino all’inizio della rappresentazione. Nello stesso orario, per informazioni contattare lo 0577 292265.