Al via Miss Reginetta d’Italia 2019: la finale nazionale a Chianciano Terme con Jo Squillo in onda su Rete 4

Presentata la nuova edizione 2019 del celebre concorso di bellezza Miss Reginetta d’Italia. Annunciata la finale con Jo Squillo dal 28 agosto all'1 settembre nella rinomata località turistica di Chianciano Terme con serate finali che andranno in onda sulle reti Mediaset, Rete 4, Tg Com e su Tv Class moda.In una serata di grande glamour, dedicata al fashion e alla bellezza al The Beach di Milano è stata presentata la nuova edizione del concorso Miss Reginetta d’Italia, organizzato da New Meta Event e diretto da Alessio Forgetta che negli anni ha scoperto le più belle ragazze d’Italia e si è imposto come principale trampolino di lancio per entrare nel mondo dello spettacolo, della pubblicità e della moda, grazie ai numerosi sponsor e partner.Da quest’anno la scuderia della New Meta Event si arricchisce di due nuovi concorsi: Talent kids, il primo contest nazionale, dedicato al talento dei bambini dai 4 ai 13 anni, diviso in tre categorie: canto, ballo e moda-spettacolo, finale in programma dal 23 al 25 agosto e Miss Reginetta Over, per donne dai 30 ai 65 anni, sul palcoscenico sempre di Chianciano Terme, finalissima prevista per il 28 agosto.Partner musicale di Miss Reginetta d'Italia, la 51ª edizione di "Una voce per l’Europa", lo storico festival canoro per giovani emergenti, organizzato in Italia dalla Nove Eventi con le selezioni finali previste dal 29 al 31 agosto.“E' per noi un grande piacere annunciare oggi la partenza di Miss Reginetta d’Italia 2019 e dei nuovi concorsi Talents Kids e Miss Reginetta Over - ha dichiarato il direttore del concorso Alessio Forgetta -. A grande richiesta da parte del pubblico da quest’anno, abbiamo deciso di dare l’opportunità anche ai bambini e alle belle signore di entrare nel mondo della moda, dello spettacolo e del cinema, proponendo in questo modo ai nostri partner dello show-business volti e talenti sempre nuovi senza età.”Otto intense giornate dedicate al fascino, al talento e alla bellezza senza tempo, immerse nelle suggestive location di Chianciano Terme. “La bellezza e lo spettacolo saranno protagonisti di questa finale nazionale di Miss Reginetta, nella cornice della nostra città termale – ha dichiarato il sindaco di Chianciano Terme Andrea Marchetti -. Non possiamo che essere felici di ospitare un evento che porterà ancora più prestigio alla nostra cittadina. Con il patrocinio di questa manifestazione che celebra bellezza e gioventù simbolicamente confermiamo il messaggio che abbiamo voluto lanciare in questi anni di amministrazione: una città della salute, del benessere e della bellezza, della natura e della storia, meta sempre più ambita da giovani e famiglie.”Miss Reginetta d’Italia, che lo scorso anno ha registrato un record d’iscrizioni di oltre 4.000 ragazze, di età compresa tra i 14 e i 29 anni, nel 2019 sarà protagonista di 200 tappe previste in tutta Italia, con una copertura nazionale di 20 regioni coinvolte e porterà sulla cittadina termale nella settimana delle finali, circa 800 persone, tra concorrenti, familiari al seguito, giornalisti e organizzazione.Partner 2019 di Miss Reginetta d’Italia: Scostumata, l’unico Multibikini, tutto italiano, firmato Lorenza Fidelio, che con fantasie inedite e tante trasformazion sarà indossato dal corpo mozzafiato delle Miss durante le numerose sfilate. A vestire le ragazze, con la divisa ufficiale delle Miss, un altro grande brand made in italy: Carrera Jeans.Tanti gli ospiti, imprenditori, sponsor, produttori, registi e personaggi del mondo dello spettacolo presenti alla serata, dove hanno fatto da protagoniste le splendide Miss Reginetta d'Italia elette nel 2018 che hanno sfilato con i meravigliosi abiti creati dalla stilista romana Raffaella Tirelli, capitanate da Alessia Antonetti, vincitrice dell’ambita corona di Miss Reginetta d’Italia 2018.