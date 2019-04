Debutta all’Alfieri ''Interferenze'', il nuovissimo lavoro di Motus coreografato da Martina Agricoli

Secondo appuntamento della Rassegna Move Off Spring 2019 a Castelnuovo Berardenga

Il secondo appuntamento della rassegna internazionale di danza contemporanea “Move Off Spring” 2019, organizzata da Motus in collaborazione con il Comune di Castelnuovo Berardenga, presenta Domenica 28 aprile alle ore 21:30, la Prima Nazionale di “Interferenze” spettacolo di Motus inserito nel progetto produttivo triennale della Compagnia sostenuto dalla Regione Toscana, e nel progetto di Residenza artistica presso il Teatro Alfieri stipulato con il Comune di Castelnuovo Berardenga.Coreografato da Martina Agricoli su regia di Rosanna e Simona Cieri, musiche di autori vari e costumi di Mirko Bolognesi, lo spettacolo “Interferenze” analizza le implicazioni socio-politiche del linguaggio, prendendo spunto proprio dal concetto di “interferenza” che, in fisica, indica l’interazione tra due o più onde differenti, mentre, in ambito politico, indica l’abuso di potere di un’autorità verso mansioni non proprie. MOTUS, analizza il concetto di interferenza soprattutto dal punto di vista linguistico come sovrapposizione di un nuovo significato a quello originario, che provoca la variazione di senso delle parole. Il linguaggio, infatti, riflette i cambiamenti della società, stabilendo relazioni tra le cose e, soprattutto, tra gli individui: oggi più che mai è quindi uno strumento politico che deve essere utilizzato con coscienza e responsabilità. Su questa responsabilità individuale e collettiva si concentra, senza fare sconti, lo spettacolo interpretato da Martina Agricoli, André Alma, Filippo Di Crosta, Ilaria Fratantuono, Roberta Morello, Mattia Solano.La rassegna “Move Off” proseguirà sabato 11 maggio con un doppio appuntamento: la prima internazionale di “Still We Dream”, della Just Us Dance Company dal Regno Unito, e il “work-in-progress”, essenza del nuovissimo lavoro della Compagnia MOTUS.Il costo del biglietto di ogni spettacolo è di € 10,00. Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare un’e-mail all’indirizzo info@motusdanza.it o telefonare allo 0577 286980.