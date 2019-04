''La felicità è un fontana'': a Siena iniziativa solidale per AISLA

Serata di poesia e musica martedì 30 aprile all’Accademia dei Rozzi

“La felicità è una fontana” è l’iniziativa culturale finalizzata alla raccolta fondi a sostegno di AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica) in programma domani, martedì 30 aprile, alle ore 21, nei locali dell’Accademia dei Rozzi in via di Città, 36 a Siena.Si tratta di una serata solidale di poesia e musica, organizzata dalla cooperativa culturale ricreativa Ponte a Tressa, con il patrocinio dell’Azienda universitaria ospedaliera Le Scotte, l’Ausl Toscana sud est e l’Istituto superiore di studi musicali “Rinaldo Franci” di Siena.Il programma prevede al pianoforte il professor Giuliano Scarselli (L. V. Beethoven 32 variazioni in do minore; C. Franck: preludio, fuga e variazione op. 18), lettura di alcune poesie di Stefania Ferrajolo a cura di Chiara Bratto (al flauto e al pianoforte Matteo Canalicchio e Andrea Pasquini).La serata, che si svolge nella suggestiva sala degli specchi dell’Accademia dei Rozzi, è affidata alla conduzione di Isabella Mezza. L’ingresso è a offerta libera.