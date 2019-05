Concerto in onore di Santa Caterina per il Conservatorio Franci di Siena

Appuntamento giovedì 2 maggio alle ore 21 nella chiesa di Sant’Agostino

Festa di Santa Caterina in musica per il Conservatorio Rinaldo Franci di Siena che giovedì 2 maggio alle ore 21 si esibirà nel concerto in onore della Santa Patrona, nella chiesta di Sant'Agostino. L'evento, organizzato in collaborazione con l’OPA, vedrà protagonisti l’Orchestra del Franci diretta dal maestro Carlomoreno Volpini, il coro del Franci guidato dal maestro Claudia Morelli e il coro del liceo musicale Piccolomini, preparato dal Maestro Vincenzo Vullo. Durante la serata saranno eseguiti brani inediti per ensemble di fiati percussioni e coro scritti da Giulio Piras e Davide Lonzi e due fughe di Bach adattate per ensemble di fiati da Gianluigi Massetti e Davide Lonzi, tutti allievi della classe di composizione del Maestro Antonio Anichini. Il coro inoltre sarà protagonista di alcune esecuzioni senza orchestra ed eseguirà musiche di Palestrina, Mozart, Brahms, Fauré, Rossini e Händel.ISSM Rinaldo Franci Siena. Per conoscere i concerti, la stagione musicale, le performance e tutte le attività del Conservatorio Rinaldo Franci di Siena è possibile consultare il sito www.istitutofranci.com , seguire la Pagina Facebook e il profilo Twitter dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci