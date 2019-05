''Delitto a Beverly Hills… giallo limone'', in scena a Siena un thriller tutto da ridere

Sabato 4 maggio, l'Accademia di Canto Moderno debutta al Teatro dei Rozzi con la commedia musicale originale, scritta e diretta da Clara Cosci

A Siena va in scena un thriller tutto da ridere: l’Associazione Accademia di Canto Moderno debutta il prossimo sabato 4 maggio alle ore 21.30 al Teatro dei Rozzi “Delitto a Beverly Hills… giallo limone”, la nuovissima commedia musicale inedita scritta e diretta da Clara Cosci.Sul palco, oltre trenta cantanti, attori e ballerini danno vita ad un allestimento pieno di ritmo, dove si ride e si riflette dei vizi e delle virtù umane.Ispirato alle atmosfere che caratterizzano le storie di Agatha Christie, il musical trascina il pubblico nei ruggenti anni ’60 e racconta una divertente vicenda di amori, passioni e tradimenti che si svolge in un lussuoso hotel affollato da incredibili ospiti.Tra un colpo di scena e l’altro, la commedia presenta una galleria di strepitosi personaggi che si troveranno coinvolti in un misterioso delitto che, potenzialmente, li vede tutti probabili colpevoli.La soluzione del caso non tarderà a palesarsi, ma intanto il crimine avrà rivelato caratteri e personalità altrimenti nascoste.Un susseguirsi di emozioni che avranno come colonna sonora alcuni brani della popular soul music degli anni ’60, i cui testi italiani, interamente riscritti dalla stessa Clara Cosci, tessono la trama narrativa dello spettacolo.“Delitto a Beverly Hills… giallo limone” è il tredicesimo lavoro teatrale inedito dell'associazione Accademia di Canto Moderno. L'appuntamento è per sabato 4 maggio alle ore 21.30 presso il Teatro dei Rozzi di Siena.Per informazioni e biglietti: www.accademiadicantomoderno.it