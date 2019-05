Sul palco del Franci Festival la coppia Bier-Roca Rey

Appuntamento mercoledì 8 maggio alle ore 18, sul palco dell’auditorium

Coppia di talenti per la nuova tappa del Franci Festival. Il duo formato dal baritono tedesco Leopold Bier accompagnato al pianoforte da Rocco Roca-Rey sarà protagonista del concerto di mercoledì 8 maggio, alle ore 18 sul palco dell’Auditorium, in Prato Sant’Agostino. Per l’occasione, la rassegna di musica da camera del conservatorio senese proporrà un programma musicale dedicato a Schubert, Wolf, Brahms e Beethoven. I due protagonisti del concerto fanno parte della classe di canto di Laura Polverelli e la presenza di Leopold Bier, che sta effettuando il programma Erasmus presso l’Istituto superiore di studi musicali “Rinaldo Franci”, conferma la crescente attrattiva internazionale dello stesso Istituto.ISSM Rinaldo Franci Siena. Per conoscere i concerti, la stagione musicale, le performance e tutte le attività del Conservatorio Rinaldo Franci di Siena è possibile consultare il sito www.istitutofranci.com, seguire la Pagina Facebook e il profilo Twitter dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci.