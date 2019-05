Festa della Musica di Chianciano Terme: il cartellone completo

Svelato il cartellone degli artisti che parteciperanno al festival musicale, dai Sud Sound System al Grupo Compay Segundo de Buena Vista Social Club

Fervono i preparativi per la Festa della Musica di Chianciano Terme, che giunge quest'anno alla 20ª edizione. Il Comitato Chiancianese E20, costituito dai volontari impegnati nella realizzazione del festival, ha svelato il cartellone degli artisti che si esibiranno al Palamontepaschi da mercoledì 24 a domenica 28 luglio. Come di consueto, la Festa della Musica sarà caratterizzata da concerti a ingresso gratuito, stand gastronomici con prodotti tipici toscani e tanti divertimenti all'interno del Parco Fucoli.Mercoledì 24 luglio, come ormai d'abitudine, si comincia con gli artisti a chilometro zero, per valorizzare le esperienze musicali locali. Aprono le danze i Fred-A-Sterro, un power trio composto da voce, basso e batteria; si prosegue poi con Splash, rapper della crew Toscana Sud, per chiudere con i Known Physics, band di genere crossover alternativo proveniente da Castiglione del Lago.Giovedì 25 luglio l'headliner sarà Luchè, rapper napoletano fresco di conseguimento del disco d'oro con l'album “Potere”; prima di lui sul palco JM, cantautore umbro che presenta il primo album dal titolo “Uno”, mentre a chiudere la serata saranno gli Angry Roosters, un duo che unisce suoni psichedelici vibranti a percussioni tribaliVenerdì 26 luglio sarà la volta degli Osaka Flu, band di genere alternative/punk/garage originaria di Arezzo, per una serata che si promette scoppiettante, chiusa dal dj set di Dave En Nutarelli & Paul Menzies Mazzuoli che promette di far ballare tutto il Palamontepaschi. Piatto forte della serata, le sonorità dei francesi Deluxe, che mischiano sapientemente swing, hip hop, jazz e funk.Sabato 27 luglio riflettori accesi sui Sud Sound System, il gruppo salentino che da oltre vent'anni esporta raggamuffin e dancehall uniti a ballate di pizzica e tarantella. Prima di scatenarsi al ritmo delle atmosfere salentine, verremo introdotti dalle sonorità stoner rock della band folignate Il Gigante; a chiudere le danze DJ Delta, uno dei più famosi deejay dello stivale per il genere hip hop, trap e dancehall.Domenica 28 luglio la serata finale sarà affidata al Grupo Compay Segundo de Buena Vista Social Club, gli specialisti del son cubano. Assieme a loro, il gradito ritorno dei SuRealistas, la band italo-argentina che ha già fatto ballare Chianciano Terme nella giornata di Pasqua attraverso i loro ritmi latino-americani.