''Still We Dream'' della Just Us Dance Company chiude l’undicesima edizione della Rassegna Move Off

Terzo e ultimo appuntamento della Rassegna Move Off Spring 2019 a Castelnuovo Berardenga

Si conclude in bellezza con un appuntamento da non perdere Move Off Spring 2019, la rassegna internazionale di danza contemporanea organizzata da Motus in collaborazione con il Comune di Castelnuovo Berardenga.Sabato 11 maggio alle ore 21:30, il palco del Teatro Vittorio Alfieri ospiterà il debutto in Prima Internazionale di “Still We Dream”, nuovo spettacolo della Just Us Dance Company (Regno Unito), co-prodotto da Motus nell’ambito del Progetto Residenze Coreografiche 2019.Coreografato da Joseph Toonga, su musiche di Michael Mikey J Assante, e interpretato Ricardo Da Silva, Monique Humphreys e dallo stesso Joseph Toonga, lo spettacolo, è stato creato nel corso della residenza artistica della compagnia Just Us presso il Centro Internazionale d’Arte di Siena.“Still We Dream” porta in scena le pressioni e le stigmatizzazioni sociali, cercando di rispondere alla domanda: “La percezione della società può cambiare?”Attraverso il buio, lo sporco, la grazia, la fluidità, il movimento animalesco ed espressivo, i confini tra hip-hop e danza contemporanea si annullano per cercare una risposta a questa domanda. Ne scaturisce una danza ibrida, che obbliga i performers a sfidare i propri limiti, esplorando la fragilità umana e il potere delle relazioni attraverso duetti intricati e corali fisici ed emotivi.La Just Us Dance Company, fondata nel 2007 da Joseph Toonga, Ricardo Da Silva e Rudeen February, porta avanti una personale ricerca coreografica, creando lavori nei quali i confini tra stili diversi di danza e teatro fisico si assottigliano: il risultato è un vocabolario di movimento originale che porta con sé una grande profondità di significato e di interpretazione, che stupisce e diverte, rendendo le opere accessibili anche ad un pubblico non abituato alla danza.La serata all’Alfieri si concluderà con la Compagnia Motus che presenterà al pubblico “work-in-progress”, un lavoro in divenire, frammentato e complesso, che affronta il tema della comunicazione. Coreografato da Simona Cieri e con la regia di Rosanna e Simona Cieri, lo spettacolo è interpretato dai danzatori Martina Agricoli, André Alma, Ilaria Fratantuono, Roberta Morello e Mattia Solano su musiche di autori vari.Il costo del biglietto è di € 10,00. Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare un’e-mail all’indirizzo info@motusdanza.it o telefonare allo 0577 286980.