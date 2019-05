Sul palco del ''Franci'' le classi di musica da camera

Appuntamento mercoledì 15 maggio alle ore 18 con un nuovo concerto del Franci Festival

Nuovo appuntamento con il festival di musica da camera al Conservatorio Franci. La rassegna torna mercoledì 15 maggio alle ore 18 sul palco dell’auditorium dell’istituto, in Prato Sant’Agostino, con protagonisti gli allievi delle classi di musica da camera dei professori Massimo Niccolai e Gabriele Falcioni. Per l’occasione si esibirà l’ensemble formato dagli studenti Leonardo Binazzi, chitarra; Andrea Radi, percussioni; Marco Mencarelli, clarinetto; Luca Cubattoli, viola; Lorenzo Rossi, pianoforte; Filippo Daga, tromba; Giacomo Pattarino, pianoforte; Elena Feliciello, oboe; Chiara Zito, corno e Sara Liga al pianoforte. In scena musiche di Harrison, Mozart, Enescu e Reinecke.ISSM Rinaldo Franci Siena. Per conoscere i concerti, la stagione musicale, le performance e tutte le attività del Conservatorio Rinaldo Franci di Siena è possibile consultare il sito www.istitutofranci.com , seguire la Pagina Facebook e il profilo Twitter dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci.