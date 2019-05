''SiGioca! Festa del gioco da tavolo'', evento con 250 giochi da tavolo a Siena

Nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 maggio l’associazione Gamestorm Siena in collaborazione con l'associazione Comitato Siena 2, organizzerà la quarta edizione del “SiGioca! Festa del gioco da tavolo”. L'evento si svolgerà sabato 18 maggio dalle 15:30 alle 23:00 e proseguirà nella giornata di domenica 19 maggio dalle ore 11:00 fino alle 19:30, presso il centro civico “La Meridiana”, in via Pietro Nenni 8/A nel quartiere di San Miniato a Siena.Per tutte e due le giornate sarà possibile provare e giocare gratuitamente ad oltre 250 giochi da tavolo, grazie ai volontari dell'associazione che saranno sempre pronti ad introdurvi alle loro regole passo per passo. Avranno la loro parte anche i giochi di ruolo nei quali i giocatori dovranno interpretare personaggi di fantasia all’interno di un’ambientazione immaginaria, proprio come in uno spettacolo teatrale, ma tutto attorno ad un tavolino.Come nell'edizione precedente sarà presente anche una mostra sulla storia e l'evoluzione del gioco da tavolo, denominata “Il gioco nei secoli”. Sarà possibile conoscere alcuni dei più antichi giochi al mondo, come il Senet egizio e il mesopotamico Gioco Reale di Ur, entrambi antichi di 5 millenni. Tutti i giochi sono stati ricercati e studiati dai volontari sulla base di fonti antiche e moderne. Successivamente sono stati ricostruiti con attenzione, rimanendo fedeli alle copie originali conservate nei musei.Quest'anno, oltre alla presenza dei giochi moderni e antichi, parte del festival sarà allestito con i giochi ormai denominati ”vintage”, ovvero tutti quei giochi che hanno accompagnato l'infanzia della maggior parte di noi, come ad esempio: Monopoli, Risiko. Cluedo, ma anche giochi più ricercati e meno conosciuti come: StarQuest, HeroQuest, L'isola di fuoco. Sarà presente anche un tavolo di Subbuteo con una sfida classicissima degli anni '80: Juventus-Milan.Saranno due giorni ricchi di eventi e di attività che avranno lo scopo di coinvolgere e far divertire tutti coloro che vorranno interessarsi al vastissimo mondo del gioco intelligente.Per maggiori informazioni:Evento facebook: https://www.facebook.com/events/1112410222288233/ Info: gamestorm.siena@gmail.com