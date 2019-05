Dal pop di qualità al rap, svelati i primi nomi di Vivi Fortezza 2019 a Siena

Sono Dimartino, Sorgentone, Canzoniere Grecanico Salentino e Frankie Hi-nrg mc i primi ospiti musicali di Vivi Fortezza 2019

Dimartino, Antonio Sorgentone, Canzoniere Grecanico Salentino e Frankie Hi-nrg mc saranno i primi ospiti musicali di Vivi Fortezza 2019. Quattro visioni differenti delle sette note, un’unica location, la Fortezza Medicea di Siena.Antonio Dimartino, uno dei principali esponenti di un certo pop d’autore all’italiana, salirà sul main stage del piazzale di Fortezza venerdì 7 giugno. Il giorno dopo, sabato 8, sarà la volta di Antonio Sorgentone, l’estroso pianista che ha vinto l’edizione 2019 di “Italia’s Got Talent“.Venerdì 14 saranno i ritmi incalzanti e le melodie sinuose del Canzoniere Grecanico Salentino a invadere allegramente il main stage di Vivi Fortezza 2019.Il venerdì successivo, il 21 giugno, Frankie Hi-nrg mc sciorinerà rime e beat dall’alto della sua esperienza nel mondo hip-hop. Prima del concerto, in collaborazione con Mondadori Siena, presenterà il suo libro “Faccio la mia cosa”.Questi quattro eventi, programmati tutti per le 22.30, rientrano nell’ambito di una delle sei rassegne su cui si basa Vivi Fortezza 2019, quella concernente la musica. Le altre cinque riguardano arte&cultura, sport&wellness, food&fiere, bambini e cinema.Vivi Fortezza 2019, che si svolgerà dal 4 giugno al 30 settembre, sarà un modo per valorizzare l’area nel suo complesso. Oltre allo spazio principale del piazzale interno, tanti appuntamenti prenderanno vita sotto il loggiato, sui viali e sul bastione San Domenico. L’obiettivo è di far diventare la Fortezza Medicea un polo di svago e di relax per i fruitori di tutte le età. Il programma è realizzato dall’associazione Propositivo (Pro +) in collaborazione con tante realtà del panorama culturale, musicale e sportivo sia nazionale che del territorio. Il progetto di rilancio del complesso come location di appuntamenti aperti a tutta la cittadinanza e non solo è stato voluto dall’assessorato al Turismo del Comune di Siena.Durante Vivi Fortezza 2019 saranno presenti punti di somministrazione bevande e di ristoro in grado di accogliere le persone che vorranno vivere il complesso.I biglietti per i concerti di Dimartino, Sorgentone, Canzoniere Grecanico Salentino e Frankie Hi-nrg mc sono disponibili in prevendita su Ticket One ( www.ticketone.it ) e sarà possibile acquistarli anche in Fortezza il giorno del concerto (prezzo 12 euro).DIMARTINOÈ un cantante e autore di canzoni siciliano. Attinge dai capisaldi della canzone d'autore per rielaborarla in modo moderno e ricercatissimo. Ha composto quattro album, di cui l’ultimo, “Afrodite”, è uscito a gennaio di quest’anno. Nel 2017 pubblica a 4 mani con Fabrizio Cammarata il libro “Un mondo raro” (Edizioni Nave di Teseo), dedicato alla cantante messicana Chavela Vargas. Nello stesso periodo fa uscire anche un disco omonimo, che raccoglie le migliori canzoni di Chavela Vargas tradotte in italiano. Ha scritto brani per Arisa, Chiara Galiazzo, Malika Ayane, Dear Jack e altri interpreti italiani. Ha collaborato negli anni con Brunori Sas, Francesco Bianconi dei Baustelle e Cristina Donà.ANTONIO SORGENTONEÈ un cantante, pianista, considerato tra i migliori nel suo genere in Italia. Nel suo repertorio propone un mix di: 50's R'n'R, boogie woogie, brani originali e classici swing italiani di grandi del passato come Renato Carosone o Fred Buscaglione. Ha all'attivo "Let's boogie tonight", cd di soli brani originali prodotto dall'etichetta romana Micca records, e "Burlesque Christmas", cd di classici natalizi, riarrangiati. Nel 2019 vince la decima edizione di Italia’s Got Talent.CANZONIERE GRECANICO SALENTINOIl Canzoniere Grecanico Salentino viene fondato nel 1975 dalla scrittrice Rina Durante per far conoscere la tradizione popolare salentina della taranta. Guidato dal tamburellista e violinista Mauro Durante, che eredita la guida dal padre Daniele nel 2007, il Canzoniere Grecanico Salentino collabora con artisti del calibro di Ludovico Einaudi, Piers Faccini, Ballake Sissoko, Ibrahim Maalouf, Fanfara Tirana, Stewart Copeland dei Police. L’ultimo album del gruppo, “Canzoniere” del 2017, è una fusione di stili e influenze in cui gli strumenti della tradizione salentina si prestano a un sound più moderno e contemporaneo, tra incursioni di chitarra elettrica e synth bass.FRANKIE HI-NRG MCNato a Torino nel 1969, è un rapper, autore e compositore. Ha anche maturato anche esperienze come fotografo e videomaker. Ha all'attivo sei album, l’ultimo dei quali, “Essere umani”, è uscito nel 2014. Ha scritto ed eseguito brani per artisti del calibro di Fiorella Mannoia, Raf, Mimmo Locasciulli e in ambito internazionale con RZA (Wu-Tang Clan) e Nas. Ha collaborato con artisti teatrali come Vittorio Gassman, Franca Valeri, Arnoldo Foà, Paola Cortellesi e nell'ambito della musica contemporanea si è esibito con il M°Alvin Curran ed il M° Fredric Rzewski. Ha scritto e diretto videoclip, ha condotto programmi televisivi ed è comparso come attore in film per il cinema.I PARTNER DI VIVI FORTEZZA 2019Nuovo Cinema Pendola, Siena Jazz, Accademia Musicale Chigiana, Siena International Photo Award, la rivista Internazionale, Decathlon, Extempora, Mondadori Siena, Accademia del Fumetto.