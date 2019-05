Il Franci Festival torna all’Accademia dei Rozzi con un nuovo concerto della stagione di musica da camera

Appuntamento alle ore 21.15 in Sala degli Specchi con Marco Guerrini al pianoforte, Luca Rinaldi al violino e il Quartetto Fiordaliso

Marco Guerrini, Luca Rinaldi e il Quartetto Fiordaliso saranno i protagonisti della nuova tappa del Franci Festival. La rassegna di musica da camera torna giovedì 23 maggio, alle ore 21.15 sul palco della Sala degli Specchi, all’Accademia dei Rozzi per un nuovo concerto dell’edizione 2019 ‘Four Seasons’. Per l’occasione i due docenti del Conservatorio senese, Marco Guerrini al pianoforte e Luca Rinaldi al violino si esibiranno con il Quartetto Fiordaliso formato da Giacomo Nesi, violino; Virginia Capozzi, violino; Giulia Guerrini, viola e Francesco Canfailla, violoncello su musiche del compositore francese Ernest Chausson e dell’autore russo Dimitrij Šostakovič.Luca Rinaldi, violinista appartenente alla scuola del Maestro Sandro Materassi, ha studiato a Firenze con i Maestri Giorgio Ballini, Sandro Materassi e Cristiano Rossi. Appena diplomato ha fatto parte dell'orchestra del Maggio musicale Fiorentino e dell'ORT. Ha partecipato ai corsi di perfezionamento presso la scuola di musica di Fiesole col Maestro Renato Zanettovich e per vari anni ha seguito col proprio complesso cameristico, il Trio Ludwig, i corsi del Trio di Trieste presso l’accademia Chigiana di Siena, la scuola di musica di Fiesole, L'accademia di Imola, ottenendo borse di studio diplomi di merito, e il Premio Gengaroli. Premiato in numerosi concorsi nazionali e internazionali si è esibito, in veste di violino solista con varie orchestre tra cui: l’orchestra Sinfonica di Sanremo; i virtuosi del Connecticut Chamber Orchestra, l’Orchestra da Camera Fiorentina, l’orchestra Sinfonica di Grosseto, ecc. effettuando numerosi concerti in Italia, Francia, Germania, Austria, Svizzera, Città del Messico, Malta, America Francia, ottenendo unanimi consensi. Come direttore e violinista solista nel progetto Bella Musica Toskana Salisburgo in collaborazione col Mozarteum di Salisburgo ha effettuato varie tourné in Austria, tenendo concerti in prestigiosi luoghi tra cui lo Schloss Mirabel, Schloss Goldegg, Aremberg, Leopoldskrone, Teatro Odeion, nel prestigioso “Solitar” del Mozarteum di Salisburgo e in Germania a Veitschohheim nella Mainfrankensale e nella sala Toskana di Wurzburg. Nel 2015 è stato invitato negli Stati Uniti dall’orchestra i “Virtuosi del Connecticut” a tenere in veste di solista concerti di Mozart per violino ela sinfonia concertante per violino e viola e nel 2016 vi è ritornato a tenere una masterclass su Corelli e il Barocco Italiano. Recentemente ha collaborato col M. Cristiano Rossi nella realizzazione dei concerti per violino, doppio e triplo di J.S. Bach. È docente di violino presso il Conservatorio Rinaldo Franci di Siena dove tiene il corso di laurea di primo livello e di specializzazione e dal 2016 è Presidente della Scuola di musica di Greve in Chianti.Marco Guerrini ha studiato pianoforte a Siena con la Prof.ssa Anna Maria Mari conseguendo brillantemente il diploma al Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna. Proseguendo gli studi umanistici presso la facoltà di Lettere della sua città si è perfezionato con il Maestro Bruno Canino a Milano. Ha frequentato i corsi tenuti al Mozarteum di Salisburgo dal M° Carlo Zecchi e quelli del M° Vitalj Margulis a Laufen (Svizzera). Dedicatosi prevalentemente alla musica da camera (il cui studio ha approfondito sotto la guida dei maestri Franco Rossi e Pier Narciso Masi) ha iniziato un’intensa attività concertistica tenendo concerti in Italia e all’estero (in Germania, Spagna, Austria, Svizzera e Repubblica ceca). Ha collaborato, come solista, con l’Orchestra da Camera di Siena, con l’Orchestra G.A.M.S Ensemble, con l’Orchestra “Cantica Nova” di Fiesole e con l’Orchestra “Rinaldo Franci” e ha fatto stabilmente parte di formazioni di trio, quartetto e quintetto con pianoforte con le quali ha eseguito tutto il repertorio più significativo. Docente titolare di pianoforte principale presso il Conservatorio Rinaldo Franci e ha ricoperto l’incarico di Direttore nel biennio 1997/99 e per dodici anni è stato vicedirettore dell’Istituto senese. È stato più volte commissario e presidente di commissione in concorsi nazionali di esecuzione pianistica e di musica da camera.Il Quartetto Fiordaliso è composto da giovani musicisti toscani incontratisi nel 2016 durante i loro studi al Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze. Seguito dal Maestro Alina Company, ha approfondito soprattutto il repertorio tardo romantico e del Novecento. Si è esibito in varie occasioni, tra cui il festival “Autunno in musica” a Castellina in Chianti, a Montespertoli per gli Amici della musica di Firenze all'interno del festival “Fortissimissimo metropolitano”, a Firenze, alla Biblioteca Marucelliana e all'Auditorium Fondazione CR Firenze. Recentemente l'ensemble ha ottenuto il secondo premio alla ventesima edizione del Concorso della Rivera Etrusca a Piombino.ISSM Rinaldo Franci Siena. Per conoscere i concerti, la stagione musicale, le performance e tutte le attività del Conservatorio Rinaldo Franci di Siena è possibile consultare il sito www.istitutofranci.com , seguire la Pagina Facebook e il profilo Twitter dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci.