A Siena e in Val D'orcia il raduno nazionale Aprilia Motò 6.5

Il Club Italia 6.5 è l’associazione ufficiale dei Motauri, cioè dei possessori della “Motò Aprilia 6.5”. La Motò è il risultato di un progetto avvenieristico, nato nel 1995, grazie all'incontro del fondatore dell'Aprilia di Noale, Ivano Beggio, e della creatività del designer Philippe Starck.Non ci fu un riscontro commerciale ma piuttosto un'indubbia capacità di folgorare. Nel 2018 Ivano ci lasciava e, come da suo desiderio, un corteo di Motò e di solo Motò accompagnava il genio nel suo commiato dalla casa alle officine.I Motauri sono in cammino. Il 2020 sarà un anno eccezionale ed una ricorrenza speciale per la Motò che compirà i suoi 25 anni dal lancio. Stiamo pensando a come organizzare un incontro internazionale che celebri il creatore del sogno, ma perché non incontrarsi adesso?Il raduno nazionale del 2019 sarà a Siena e nella Val d’Orcia – dal 13 al 16 giugno - tra i territori italiani unici per guidare, mangiare, visitare e divertirsi. Ad oggi la partecipazione è in continuo aumento con Motauri provenienti anche da altri paesi europei. Contiamo che sia la più grande manifestazione di Motò di sempre. Il Club 6.5 è pronto ad accogliere i Motauri con un bel bicchiere di rosso, supportandoli nelle soluzioni logistiche. Questa sarà un'esperienza da sogno per itinerari, paesaggi, storie e bandiere, e per le persone speciali che vi interverranno… perché "chi possiede una Motò è una persona fuori dal comune".