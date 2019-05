Madrigalisti e Per Chorum insieme alla Magione in via Camollia a Siena

Proseguono gli scambi corali organizzati dal gruppo senese. Mercoledì il gruppo svedese diretto da Per Rönnblom

Il gruppo polifonico Madrigalisti Senesi, diretto dal maestro Elisabetta Miraldi, sarà in concerto mercoledì 22 maggio alle ore 18.30 a Siena, nella splendida cornice della chiesa di San Pietro alla Magione in via Camollia, insieme al gruppo corale “Per Chorum” proveniente dalla Svezia e diretto dal maestro Per Rönnblom.Il coro “Per Chorum” è composto da coristi esperti e professionisti, uniti dall’amore per la musica svedese ed italiana, spaziando dalla musica rinascimentale ai giorni nostri. Il coro si riunisce una volta all’anno organizzando tournée nelle varie regioni italiane. Il concerto, ad ingresso libero, vedrà i due cori avvicendarsi nell’esecuzione di musiche sacre, dal rinascimento fino all’epoca contemporanea.