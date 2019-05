Marat Bisengaliev chiude la XVII edizione di MusicaSiena

L'associazione SetteNoteInsieme in collaborazione con l’Università degli Studi di Siena, la chiesa della Compagnia di San Sebastiano e la Fondazione Conservatori Riuniti di Siena organizzano "MusicaSiena 2019 - La Primavera Senese".I concerti di questa XVII edizione si tengono in sedi prestigiose e di grande rilevanza storica ed artistica. L’ingresso è solo su invito e solo per 60 persone. Tre eventi molto esclusivi e non "esclusivamente senesi” pensati per chi ama la musica e ha voglia di un'esperienza intensa immersi nell'arte.“Paganiniana” il titolo del concerto di chiusura di questa stagione che avrà luogo sabato 25 maggio 2019 nella chiesa di San Raimondo al Refugio (via del Refugio, 4). In scena il violinista e direttore d’orchestra Marat Bisengaliev. Violinista di scuola russa e virtuoso di fama mondiale, ci presenterà un programma mozzafiato fra i capricci di Paganini, la Ciaccona di Bach e brani da lui trascritti quali “Recuerdos de la Alhambra” di Francisco Tarrega. La seconda parte Edoardo Catemario affiancherà Marat in un programma per violino e chitarra tutto dedicato a Niccolò Paganini.Il concerto avrà inizio alle ore 19. I concerti sono a numero chiuso fino ad un massimo di 60 posti. L’ingresso è riservato ai soli soci dell’associazione SetteNoteInsieme. Si ringrazia la Tipografia Senese.Per maggiori informazioni sui concerti, sul tesseramento soci e prenotazioni:SetteNoteInsiemeStrada Massetana Romana, 54 (Siena)Tel:+39.393.9988654Mail: info@musicasiena.itWebsite: www.musicasiena.it