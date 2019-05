L’Orchestra Sinfonica di Stato di Arad in un eccezionale concerto nella Cattedrale di Siena per Euro Via Festival e Festival Musica Senensis

L’appuntamento di lunedì 27 maggio con il patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura, vede la collaborazione tra due importanti realtà europee nel campo della promozione della grande musica

Eccezionale concerto programmato per lunedì 27 maggio alle ore 21 nella Cattedrale di Siena. Protagonisti saranno l’Orchestra Sinfonica di Stato di Arad, la violinista Nathalie Schmalhofer e il direttore Johannes Skudlik, che si esibirà anche all’organo, sostituendo Cesare Mancini impossibilitato da un’improvvisa indisposizione.L’imperdibile programma sarà un’immersione sonora in alcune tra le più monumentali e famose pagine della grande musica di tutti i tempi. Si inizia con il virtuosistico e popolare Concerto per violino e orchestra in re maggiore op. 35 di Čajkovskij, per poi proseguire con il Preludio e fuga sul nome di Bach per organo di Liszt e concludere con l’altrettanto celeberrima Sinfonia n. 5 in do minore op. 67 di Beethoven.L’evento, che riporta a Siena grandi pagine sinfoniche, ha il patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura e ed è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra due importanti realtà europee nel campo della promozione della musica, quali Euro Via Festival e il Festival Musica Senensis. Euro Via Festival, con direttore artistico lo stesso Johannes Skudlik, è un ampio contenitore di iniziative nelle quali rientra il Toscana Organ Festival curato da Olimpio Medori, mentre Musica Senensis, organizzato dal Coro Agostino Agazzari di Siena per la direzione artistica di Cesare Mancini, fa parte ormai dei consolidati e tradizionali appuntamenti senesi con le risorse musicali di ogni tipo che il Siena può vantare in tutto il mondo. Oltre che valorizzare il territorio senese, Musica Senensis è al tempo stesso un festival internazionale aperto alle maggiori realtà musicali di oggi.Un ringraziamento speciale per la realizzazione dell’iniziativa va all’Opera della Metropolitana di Siena.La città di Arad, antico centro culturale della Romania, ha sempre avuto una vita musicale molto ricca. Nel 1833 è stata fondata un’accademia musicale la cui ininterrotta attività ha creato le basi per un sempre maggiore sviluppo culturale: concerti sinfonici che sono stati organizzati durante la prima metà del secolo hann orappresentato l’inizio dell’attività musicale dell’Accademia. F. Liszt, J. Strauss padre, E. Sauer, P. Casals, W. Backhaus. G. Enescu, J. Thibaud e R. Kerer si sono esibiti ad Arad.La Filarmonica di Stato di Arad fu fondata nel 1948 e da allora si esibisce con continuità; la sua attività si è poi estesa con la fondazione di un coro professionale. Sviluppatasi sotto la guida dei vsuoi primi direttore, guadagnandosi una notevole fama sia in Romania sia all’estero, possiede un vasto repertorio e si è esibita in moltissime prime esecuzioni. Comprende inoltre un’orchestra da camera, due quartetti d’archi, un quintetto di fiati, mentre vari membri dell’Orchestra si esibiscono in recital solistici all’estero. Dal 1973 l’Orchestra ha effettuato tournées in tutta Europa. Ha inoltre inciso molte opere con la Electrecord Recording House a Bucarest e partecipato a numerose trasmissioni televisive romene.Nato nel 1957, Johannes Skudlik, dopo aver compiuto gli studi classici, si è laureato in organo, direzione e musica sacra presso l´Università di Monaco sotto la guida di Gerhard Weinberger e Franz Lehrndorfer. Come direttore d´orchestra ha ricevuto impulsi privati da Eugen Jochum e Claudio Abbado. Sin dal 1979 è organista titolare della cattedrale Maria Himmelfahrt di Landsberg/Lech (Baviera), dove ha fondato e dirige alcuni cori e orchestre da camera. Attivo in tutto il mondo come organista, clavicembalista, direttore d’orchestra, possiede un vastissimo repertorio, collaborando con molte importanti orchestre internazionali. Ha inciso oltre 30 CD.