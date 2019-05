Salvatore Accardo e l'Accademia Chigiana ospiti di Massimo Bernardini a ''Nessun Dorma'', questa sera in onda su Rai 5

La grande carriera musicale e la vocazione di docente di Salvatore Accardo, in rappresentanza dell’Accademia Musicale Chigiana di Siena, saranno al centro della seconda puntata della trasmissione Nessun Dorma, il “tv talk” condotto da Massimo Bernardini, in onda in prime time lunedì 27 maggio alle 21.15 su Rai 5 e visibile, in diretta, su https://www.raiplay.it/dirette/rai5 e, in differita, su Rai Play.Dal precocissimo esordio musicale alle grandi interpretazioni della maturità, illustrate attraverso le preziose immagini dell’archivio RAI, il violinista consegna al suo interlocutore e al pubblico, in sala e a casa, un racconto appassionante e appassionato, offrendo alle nuove generazioni di interpreti un punto di vista e dei consigli utili ai giovani talenti che aspirano alla professione di musicista oggi.Suo contraltare “pop” in scena, coinvolto nel format dalla tipica struttura duale, Mauro Pagani, a sua volta formatosi come violinista, e divenuto un’icona del rock progressivo e della tradizione cantautore italiana, oltre che produttore di grande successo.La puntata si conclude con l’interpretazione del 24° Capriccio di Paganini, eseguito dal vivo in studio da Sara Zeneli, allieva nella classe di Salvatore Accardo dei corsi estivi di alto perfezionamento dell'Accademia Chigiana, dove ha ottenuto un ambito Diploma d’Onore già nel 2016 e dov’è invitata ad esibirsi regolarmente, nel contesto delle iniziative a sostegno dell’avvio di carriera promosse dall’Accademia.