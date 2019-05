Il duo Eckart e Batia Lorenzen protagonista del Franci Festival

Appuntamento mercoledì 29 maggio alle ore 18 nella Sala degli Specchi dell’Accademia di Rozzi con il concerto in collaborazione con l’Associazione Italia-Israele Onlus di Siena

Domani decimo concerto del Franci Festival four seasons all'Accademia dei Rozzi di Siena. Il nuovo appuntamento della rassegna di musica da camera del Conservatorio Franci torna, mercoledì 29 maggio alle ore 18, sul palco della Sala degli Specchi con l'esibizione del duo Eckart e Batia Lorenzen. Il programma della serata, in collaborazione con l'Associazione Italia-Israele Onlus di Siena, vedrà in scena musiche di Alexander, Bach, Braun, Beethoven, Ben-Haim, Brahms, Achron, Gershwin, Kreisler e Castelnuovo-Tedesco.Eckart Lorenzen e Batia Steinbock-Lorenzen si sono incontrati attraverso la loro comune passione per la musica. Il duo è nato in Germania nel 1986, si è trasferito in Italia nel 1989 e ha sede a Israele dal 1994. I due musicisti di violino e pianoforte, coppia anche nella vita e genitori di tre bambini piccoli, fondono insieme le loro rispettive tradizioni musicali germaniche e latine e dell'Europa dell'Est. Eckart e Batia Lorenzen hanno collaborato con alcuni dei più rinomati direttori e preso parte a festival in Israele e all'estero. Nel corso degli anni il duo ha collaborato a stretto contatto con il Maestro Daniel Oren. Il direttore artistico del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno Daniel Oren li ha invitati a esibirsi in una serie di recital, come un trio insieme al violoncellista Jonathan Gotlibovitch. La coppia ha ricevuto numerosi premi tra cui la vittoria del Concorso Gui a Firenze nel 1988 e il Concorso di Trapani nel 1989. I due musicisti hanno vinto il Premio Speciale dei media italiani e critica musicale nel 1989 per la sua esecuzione di sonate per pianoforte di Mozart, Beethoven, Brahms e Debussy.