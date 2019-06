'Time to Move'', caccia ai talenti della danza under 35 con il bando per progetti di residenze artistiche

Con.Cor.D.A./Consorzio Coreografi Danza d’Autore e il Teatrino dei Fondi selezionano tre progetti per altrettante residenze artistiche a San Miniato e Fucecchio e a Pisa e Siena

In Toscana è caccia ai talenti della danza under 35. Attraverso il bando “Time to Move”, il Con.Cor.D.A./Consorzio Coreografi Danza d’Autore e il Teatrino dei Fondi seleziona 3 progetti di danza, teatrodanza, teatro fisico, da realizzare durante un periodo di residenza artistica di due settimana, offrendo borse di studio fino a 3.500 euro. Un’occasione unica per tanti giovani artisti potranno realizzare il proprio lavoro e mettersi in gioco.Il bando. Le compagnie/gruppi/artisti under 35 selezionate con il bando (inserito nel progetto regionale Artisti del Territorio ai sensi dell’articolo 43 del D.M.27 luglio 2017), avranno diritto ad una residenza artistica presso le sedi del Teatrino dei Fondi a San Miniato all'interno del Teatro comunale Quaranthana e a Fucecchio presso il Nuovo Teatro Pacini e presso le sedi del Consorzio Con.Cor.D.A.: Teatri di Danza e delle Arti in Pisa e Centro Spazio Danza di Siena. Due delle residenze previste avranno una durata di 16 giorni nel periodo dal 20 agosto al 30 settembre; la terza avrà durata di 15 giorni nel periodo dal 1 ottobre al 20 novembre. Le compagnie/gruppi/artisti potranno essere costituiti da diverse professionalità: danzatori, attori, musicisti, videoartisti, ma in modo che si riconosca che il linguaggio principale di riferimento sia quello della danza e del teatro fisico. Requisito essenziale: l’età massima. Le compagnie/gruppi/artisti devono essere composti a maggioranza di individui al di sotto di 35 anni (al massimo nati nel 1985).Borse di studio. Il Teatrino dei Fondi e il Consorzio Con.Cor.D.A. - entrambe residenze artistiche riconosciute dalla Regione Toscana - in partenariato, offrono 2 borse di studio di € 2.000, onnicomprensive di ogni spesa, per Compagnie/gruppi/artisti composti fino a tre componenti e n. 1 borsa di studio di € 3.500, onnicomprensiva di ogni spesa, per compagnie/gruppi/artisti, composti a partire da quattro componenti (gli importi delle borse di studio si intendono al netto dell’IVA in caso di fatturazione da parte delle Compagnie/gruppi/artisti e al lordo della ritenuta d’acconto in caso di presentazione di notula). Inoltre gli artisti selezionati avranno a disposizione uno spazio attrezzato in cui potranno svolgere il periodo di residenza e potranno contare su un'attività di tutoraggio per gli aspetti artistici e tecnico organizzativi da parte delle Compagnie Francesca Selva e Movimentoinactor promotrici del bando.Modalità di partecipazione. Il progetto stilato in carta semplice, dovrà essere inviato alla mail: residenzatimetomove@gmail.com entro e non oltre il 31 giugno 2019. Il progetto dovrà contenere oltre al titolo, la descrizione del tema, degli obiettivi, degli strumenti e dei linguaggi artistici che si intendono sviluppare durante la residenza artistica, mettendo in evidenza che i linguaggi principali di riferimento della residenza sono la danza, il teatrodanza, il teatro fisico. Il progetto dovrà riportare oltre al nome della compagnia/artisti che intendono partecipare, data di costituzione (se formalmente costituiti), indirizzo della sede legale, numero di agibilità Enpals (se ne sono muniti), data di nascita e luogo di residenza, codice fiscale di ciascun componente, i curricula della Compagnia e/o di ogni artista, evidenziando premi e riconoscimenti ottenuti. Si richiede, inoltre di inviare brevi link video di lavori pregressi. Ciascun progetto dovrà prevedere n. 2 performances o presentazioni al pubblico di lavori work in progress. I progetti potranno contenere l’indicazione del periodo preferenziale di svolgimento, tra quelli indicati nel bando, di cui si terrà conto nei limiti delle disponibilità. In caso di impossibilità per i vincitori di realizzare la residenza nel periodo proposto, si provvederà a individuare altra compagnia/gruppo/artisti, meritevoli di essere selezionati.Criteri di selezione. La scelta delle Compagnie/gruppi/artisti vincitori sarà a cura e ad insindacabile giudizio delle direzioni artistiche di Teatrino dei Fondi e Con.Cor.D.A. Sarà data preferenza a progetti la cui poetica è incentrata sull’interazione tra diversi linguaggi artistici. I risultati delle selezioni verranno comunicati ai partecipanti entro il 20 luglio 2019.Per informazioni: residenzatimetomove@gmail.com