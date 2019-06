Tutto pronto per la XV edizione di Piazze d'Armi e di città, l’evento promosso da Comune di Poggibonsi e Fondazione Elsa

Nada e Neri Marcorè ospiti d’eccezione della rassegna che in 15 anni ha trasformato Poggibonsi nella culla del contemporaneo

Quindici anni di musica, danza, teatro e street art. Un compleanno da ricordare per “Piazze d’Armi e di Città’” la rassegna organizzata da Comune di Poggibonsi e Fondazione Elsa con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Siena, che ha trasformato la città di Poggibonsi nella culla del contemporaneo della Valdelsa.Dal 13 al 30 giugno, torna l’evento più atteso dell’estate poggibonsese che in occasione della sua XIV edizione, offre un cartellone di altissima qualità: 11 proposte con artisti di fama internazionale, anteprime e produzioni inedite, masterclass e laboratori nei luoghi più significativi della città: l’Archeodromo, le piazze e le strade del centro, il Teatro Politeama, la Rocca di Staggia Senese, il Cassero della Fortezza, la Fonte delle Fate.Ospiti d’eccezione la cantautrice toscana più amata: Nada in duo con il chitarrista Andrea Mucciarelli, e Neri Marcorè che nello spettacolo di chiusura del festival, interpreta le più belle canzoni di Fabrizio De André e Giorgio Gaber. La produzione originale di Arca Azzurra e Fondazione Elsa di quest’anno è dedicata ad una figura storica femminile, Ermengarda. La racconta un testo inedito di Lucia Socci rappresentato per la prima volta in un contesto storicamente coerente come il villaggio altomedievale dell’Archeodromo. Tornano anche i grandi appuntamenti da non perdere con il Festival Internazionale delle Ombre, giunto alla XXIII edizione, Ballo Pubblico, ATuttoMondo, Dots e Jazz Cocktail.“Piazze d'Armi e di Città si conferma la casa del contemporaneo, uno spazio vivo e aperto dove si incontrano i linguaggi della musica, del teatro, della danza, della street art dando vita ad nuove contaminazioni - spiega il sindaco David Bussagli - questa rassegna è frutto di un grande lavoro di rete, per questo, desidero ringraziare tutte le associazioni coinvolte nella progettazione perché ci regalano tanti momenti per stare insieme, vivere e condividere la città”.Il programma. “Piazze d’Armi e di Città" apre i battenti con il Festival Internazionale delle Ombre. La premiatissima rassegna diretta da Marcella Fragapane propone tre imperdibili appuntamenti per bambini e adulti: "Cappuccetto Rosso” della Compagnia Zaches Teatro al Teatro Politeama Poggibonsi (giovedì 13 giugno | ore 21.30); l’anteprima regionale di “Sagapò” di e con André Casaca e Irene Michailidis della Compagnia Teatro C’art (venerdì 14 giugno | ore 21.45) e “Il mio compleanno” della Compagnia Riserva Canini (sabato 15 giugno | ore 21.45 ) entrambi nella suggestiva Rocca di Staggia.Il festival si sposta poi nella meravigliosa Fonte delle Fate per Ballo Pubblico con la direzione artistica di Francesca Lettieri. Tre proposte di danza contemporanea di assoluta qualità in programma domenica 16 giugno a partire dalle 18.30: si comincia con “Performance site specific per musicista e corpo" di Leonardo Diana accompagnato dai musicisti Andrea e Luca Serrapiglio; seguirà “I wandered lonely a cloud” lo spettacolo di Matteo Bittante con la DanceHaus Company e. infine, gran finale con l’anteprima nazionale di “Ex-Ceso de la nada”, una produzione della Cooperativa Maura Morales realizzata tra Cuba e Germania (domenica 16 giugno | ore 18.30). Lo spettacolo sarà preceduto da una straordinaria occasione di formazione: la masterclass con Maura Morales che si terrà sabato 15 giugno dalle 10.30 alle 12.30 nella Sala Grande del Teatro Politeama.“Nada duo” è l’evento clou della sezione musicale, realizzata in collaborazione con Jazz Cocktail e Music Pool. La cantautrice toscana accompagnata da Andrea Mucciarelli, talentuoso chitarrista della scuola jazz/blues senese, riprende il filo del progetto nato nel 1994 con la collaborazione di Fausto Mesolella e Ferruccio Spinetti, chitarra e contrabbasso degli Avion Travel, proponendo anche brani come “Il porto di Livorno” (di Piero Ciampi), la popolare “Ma che freddo fa” grandi successi come “Amore disperato”“Il cuore è uno zingaro” “Ti stringerò” e classici della tradizione popolare come “Maremma” e “Malachianta”, fino alle canzoni di oggi (mercoledì 19 giugno | ore 21.30 - Cassero della Fortezza di Poggio Imperiale). Sabato 22 giugno l’Archeodromo ospiterà l’anteprima assoluta di “Ermengarda, l’ultima recita”, appassionante storia della principessa longobarda moglie ripudiata di Carlo Magno, riletta e re-interpretata da Lucia Socci. Lo spettacolo itinerante sarà preceduto dall’evento “La nuova casa di Garipaldo il fornaio” a cura degli archeologi del Parco di Poggio Imperiale (ore 17.00 per “Aspettando le Notti dell’Archeologia”). I partecipanti saranno coinvolti nelle attività del villaggio, dove si lavora alla costruzione della nuova capanna di Garipaldo mentre nei campi è tempo di raccolta del grano.Per il quinto anno consecutivo il Circolo Arci Blue Train Club presenta DOTS, un progetto di rivalutazione del territorio attraverso la musica e la street art. Questa volta sarà il sottopasso di largo Gramsci nel corso della Notte Bianca (giovedì 27 giugno) a trasformarsi in un fondale marino, grazie a SUB_2.0 installazione di musica e luci a cura di Andrea Gozzi (sound design) e Fabrizio Del Naia (light design). L’installazione che prendere forma dalle 18.00 in poi sarà arricchita dal concerto de "I Musica da Ripostiglio" (ore 21.30). Chiude il festival Atuttomondo con concerto-spettacolo “Neri Marcorè tra Faber e Gaber”. Un viaggio tra parole e note, in cui Neri Marcorè racconta e interpreta le più belle canzoni di due maestri della musica cantautorale italiana: Fabrizio de André e Giorgio Gaber.“Piazze d'Armi e di Città” è organizzato dal Comune di Poggibonsi con la Fondazione Elsa con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Siena. Il cartellone è realizzato con le associazioni Staccia Buratta, Amici di Staggia, Arci Blue Train Club, Music Pool Associazione culturale Timbre, AdArte, Associazione Culturale Started, ViaMaestra, Fondazione Rocca di Staggia e PAN URANIA SPA come main sponsor. TVedo sponsor tecnico.Per informazioni è possibile contattare la Fondazione Elsa – 0577 985697 – info@politeama.info o l'ufficio cultura del comune di Poggibonsi – 0577 986335 cultura@comune.poggibonsi.si.it.