Vivi Fortezza 2019 pronta per il concerto di Dimartino e la rassegna World Food

Con il concerto di Dimartino sul palco principale e l’inizio della rassegna gastronomica World Food, Vivi Fortezza entra nel vivo

Domani, venerdì 7 giugno, Dimartino inaugurerà il palco principale di Vivi Fortezza 2019, il cartellone di eventi che anima e colora la Fortezza Medicea di Siena. Lo stesso giorno inizierà World Food, una rassegna di tre giorni con food truck pronti a proporre cibi e pietanze da tutto il mondo. Gli appassionati e i curiosi potranno deliziarsi con sapori conosciuti e non, dalle 18 di venerdì e dalle 12 del sabato e della domenica.Antonio Dimartino, uno dei principali esponenti di un certo pop d’autore all’italiana, salirà sul main stage del piazzale di Fortezza venerdì 7 giugno. Dimartino è un cantante e autore di canzoni siciliano, che attinge dai capisaldi della canzone d'autore per rielaborarla in modo moderno e ricercatissimo. Ha composto quattro album, di cui l’ultimo, “Afrodite”, è uscito a gennaio di quest’anno. Nel 2017 ha scritto, a 4 mani con Fabrizio Cammarata, il libro “Un mondo raro” (Edizioni Nave di Teseo), dedicato alla cantante messicana Chavela Vargas. Nello stesso periodo ha fatto uscire anche un disco omonimo, che raccoglie le migliori canzoni di Chavela Vargas tradotte in italiano. Ha scritto brani per Arisa, Chiara Galiazzo, Malika Ayane, Dear Jack e altri interpreti italiani. Ha collaborato negli anni con Brunori Sas, Francesco Bianconi dei Baustelle e Cristina Donà .Sabato toccherà ad Antonio Sorgentone, l’estroso pianista rock & roll che ha vinto l’edizione 2019 di “Italia’s Got Talent“, animare il piazzale della Fortezza Medicea.Venerdì 14 saranno i ritmi incalzanti e le melodie sinuose del Canzoniere Grecanico Salentino a invadere allegramente il main stage di Vivi Fortezza 2019.Il venerdì successivo, il 21 giugno, Frankie Hi-nrg mc sciorinerà rime e beat dall’alto della sua esperienza nel mondo hip-hop. Prima del concerto, in collaborazione con Mondadori Siena, presenterà il suo libro “Faccio la mia cosa”.Questi quattro eventi sono programmati tutti per le 22.30.I biglietti per i concerti di Dimartino, Sorgentone, Canzoniere Grecanico Salentino e Frankie Hi-nrg mc sono disponibili in prevendita su Ticket One ( www.ticketone.it ) e sarà possibile acquistarli anche in Fortezza il giorno del concerto (prezzo 12 euro).Vivi Fortezza 2019, che si svolge dal 4 giugno al 30 settembre, è un modo per valorizzare l’area nel suo complesso. Oltre allo spazio principale del piazzale interno, tanti appuntamenti prenderanno vita sotto il loggiato, sui viali e sul bastione San Domenico. L’obiettivo, indicato dall’assessorato al turismo del Comune di Siena, è di far diventare la Fortezza Medicea un polo di svago e di relax per i fruitori di tutte le età . Il programma è realizzato dall’associazione Propositivo (Pro +) in collaborazione con tante realtà del panorama culturale, musicale e sportivo sia nazionale che del territorio.Le rassegne principali della manifestazione sono sei: musica, arte&cultura, sport&wellness, food&fiere, bambini e cinema.Durante Vivi Fortezza 2019 saranno presenti punti di somministrazione bevande e di ristoro nel piazzale e sul bastione San Domenico, dove sarà possibile, in orari serali, bere un aperitivo in compagnia.