Il talento italiano del rock & roll Antonio Sorgentone a Vivi Fortezza 2019

Il vincitore di Italia’s Got Talent 2019 Antonio Sorgentone suonerà sabato a Vivi Fortezza

Il divertente rock & roll di Antonio Sorgentone domani sabato 8 giugno animerà il piazzale della Fortezza Medicea di Siena. Sempre nella stessa giornata, Vivi Fortezza 2019 proporrà il secondo appuntamento con World Food, una rassegna con food truck che presentano cibi e pietanze da tutto il mondo. Gli appassionati e i curiosi potranno deliziarsi con sapori conosciuti e non dalle 12 del sabato e della domenica.Antonio Sorgentone è un cantante, pianista, considerato tra i migliori nel suo genere in Italia. Nel suo repertorio propone un mix di: 50's R'n'R, boogie woogie, brani originali e classici swing italiani di grandi del passato come Renato Carosone o Fred Buscaglione. Ha all'attivo "Let's boogie tonight", cd di soli brani originali prodotto dall'etichetta romana Micca records, e "Burlesque Christmas", cd di classici natalizi, riarrangiati. Quest’anno ha vinto la decima edizione di Italia’s Got Talent.Venerdì 14 saranno i ritmi incalzanti e le melodie sinuose del Canzoniere Grecanico Salentino a invadere allegramente il main stage di Vivi Fortezza 2019.Il venerdì successivo, il 21 giugno, Frankie Hi-nrg mc sciorinerà rime e beat dall’alto della sua esperienza nel mondo hip-hop. Prima del concerto, in collaborazione con Mondadori Siena, presenterà il suo libro “Faccio la mia cosa”.Questi tre eventi sono programmati tutti per le 22.30.I biglietti per i concerti di Antonio Sorgentone, Canzoniere Grecanico Salentino e Frankie Hi-nrg mc sono disponibili in prevendita su Ticket One (www.ticketone.it) e sarà possibile acquistarli anche in Fortezza il giorno del concerto (prezzo 12 euro).Vivi Fortezza 2019, che si svolge dal 4 giugno al 30 settembre, è un modo per valorizzare l’area nel suo complesso. Oltre allo spazio principale del piazzale interno, tanti appuntamenti prenderanno vita sotto il loggiato, sui viali e sul bastione San Domenico. L’obiettivo, indicato dall’assessorato al turismo del Comune di Siena, è quello di far diventare la Fortezza Medicea un polo di svago e di relax per i fruitori di tutte le età. Il programma è realizzato dall’associazione Propositivo (Pro +) in collaborazione con tante realtà del panorama culturale, musicale e sportivo sia nazionale che del territorio.Le rassegne principali della manifestazione sono sei: musica, arte&cultura, sport&wellness, food&fiere, bambini e cinema.Durante Vivi Fortezza 2019 saranno presenti punti di somministrazione bevande e di ristoro nel piazzale e sul bastione San Domenico, dove sarà possibile, in orari serali, bere un aperitivo in compagnia.I PARTNER DI VIVI FORTEZZA 2019Nuovo Cinema Pendola, Siena Jazz, Accademia Musicale Chigiana, Siena International Photo Award, la rivista Internazionale, Decathlon, Extempora, Mondadori Siena, Accademia del Fumetto.