Entra nel vivo la rassegna ViviFortezza

Musica e spettacoli, sport e food, per quattro mesi la Fortezza diventa il cuore pulsante della città con il cartellone di appuntamenti messo a punto dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’associazione Propositivo.Il calendario di ViviFortezza è stato presentato questa mattina da Alberto Tirelli, assessore al Turismo e Commercio, e Niccolò Giallombardo, direttore artistico della rassegna, in una conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo Berlinghieri.Dopo il successo dei primi appuntamenti, ViviFortezza si appresta a entrare nel vivo: "Saranno quattro mesi all’insegna di eventi culturali, ricreativi e sportivi adatti a tutti i target di pubblico allo scopo di rendere attivo per tutta l’estate uno degli spazi più belli e suggestivi della città", ha commentato Tirelli. "Quello di valorizzare la Fortezza è uno degli obiettivi strategici dell’amministrazione – ha proseguito -: un contenitore adatto a ospitare grandi eventi che era necessario animare e rendere attrattivo per i senesi e i visitatori. Per questo, per la prima volta, è stato realizzato un bando che andasse a premiare un progetto che valorizzasse sia proposte diverse e innovative, sia le realtà locali come la Chigiana, il Siena Jazz e il consueto Cinema in Fortezza. Il risultato è un cartellone ricco di iniziative che riesce a mixare concerti di artisti ad alto richiamo di pubblico, con appuntamenti quotidiani in grado di far riscoprire a tutti il fascino della Fortezza"."Il nostro - ha commentato il direttore artistico Giallombardo - è un progetto che mira a ridare a Siena uno spazio rivalorizzato, in grado di accogliere persone di ogni età e offrire ai visitatori uno sguardo diverso sulla città. Stiamo cercando di coinvolgere e includere tutte le fasce della popolazione e le attività del territorio".La programmazione di giugno prevede tanti appuntamenti musicali, occasioni per fare sport all’aria aperta, ma anche degustazioni, iniziative in collaborazione con l’Università di Siena, fino ai film del Cinema in Fortezza, al via dal 24 giugno.Musica. Stasera, 11 giugno, è in programma la performance jazz di Gloria Turini hammond trio, in collaborazione con Siena Jazz che, in apertura, darà spazio ad alcuni suoi allievi (Bastione San Domenico ore 21). Doppio appuntamento domani, 12 giugno: alle 19.30 Chigiana Global Academic Program: Kosmos & Simone String Octet - University of Colorado Bolder (Bastione S. Domenico); alle 22.30 - MusicaMundi: Barrio Porteño (Logge stage). Il 13 giugno spazio a BluesDivino con The Fog Eaters (ore 22.30, Logge stage). Protagonista, venerdì 14 giugno, il Canzoniere Grecanico Salentino con un concerto all’Anfiteatro stage alle 22.30 (gruppo di apertura i Bassa Musica alle 21). Sabato sera (15 giugno) sul palco saliranno i Deschema e Red Light Sky Scraper, con un concerto in programma dalle 22.30. Domenica 16 giugno la Fortezza sarà animata dalla Sonorika dj marathon. Apre la settimana successiva Chigiana Global Academic Program con Kosmos String Quartet - University of Colorado Bolder - C-GAP 4 Violins (Bastione S. Domenico 17 giugno ore 19.30). Martedì 18 giugno nuovamente jazz con Mariottini 4tet (Bastione S. Domenico ore 22.30). Doppio appuntamento mercoledì 19 giugno: alle 19.30, Chigiana Global Academic Program: Soprano, Mezzo Soprano, Pianoforte - C-GAP String Quartet (Bastione S. Domenico) e alle 22.30 MusicaMundi con Forro Mior (Logge stage). Giovedì 20 giugno è dedicato al Blues con The Fullertones (Logge stage ore 22.30). E’ il rapper e cantautore italiano Frankie Hi-nrg mc il protagonista di venerdì 21 giugno: in occasione della Notte Bianca l’artista prima presenterà il suo libro “Faccio la mia cosa” (ore 18 Bastione S. Domenico) e poi si esibirà sul palco dell’anfiteatro in un attesissimo concerto (a partire dalle 22.30). A concludere gli appuntamenti musicali di giugno il doppio appuntamento di sabato 22: alle 19 Dj-set con Alessandro Serra (Bastione S. Domenico) e alle 22.30 Dj-set Jolly mare e AudioPump'n'Flex.Tutti i concerti sono a ingresso gratuito tranne Canzoniere Grecanico Salentino (14 giugno) e Frankie Hi-nrg mc (21 giugno), per i quali è possibile l'acquisto dei biglietti già da oggi dalle 17 in poi al bar bastione in Fortezza, sul circuito Ticket One e il giorno dell’evento sempre in Fortezza.Sport. Ampia e diversificata la proposta per gli appassionati dell’attività sportiva all’aria aperta che potranno divertirsi e fare sport sui bastioni. Lezioni di pilates (mercoledì e venerdì), Freeletics (mercoledì e sabato), CrossFit (mercoledì), Ginnastica per le neo mamme (pre parto e post parto) in programma dal 18 giugno il martedì, mercoledì e giovedì. Non manca anche lo Yoga con il corso, in programma ogni lunedì, e un appuntamento speciale venerdì 21 giugno per la giornata mondiale dedicata a questa disciplina che la vedrà protagonista della Fortezza. Il 18 giugno Decathlon Bike days dedicato alle due ruote. Per chi ama lo sport poi ci sono le attrezzature sportive Decathlon gratuite per adulti e bambini.Food. Per tutta la durata di ViviFortezza saranno attivi i punti ristoro, uno nel piazzale e l’altro sul bastione S. Domenico, oltre ad appuntamenti e degustazioni speciali. Dal 14 al 16 giugno in programma “Non esistono più le mezze Saison. Degustazione di birre belghe e italiane”, mentre dal 21 al 23 giugno l’appuntamento è con “Siena Summer T-Ales. Storie di birra e mastri birrai senesi”. Da non perdere anche il pomeriggio del 25 giugno con “InForma Mangiando. Piccole lezioni su come mangiare bene, sano e senza rinunce”.Altre iniziative. Il prossimo fine settimana la Fortezza ospiterà due appuntamenti speciali: il 14 giugno alle 21 è in programma “Connessioni. Comunicare oggi. Linguaggi, strumenti e forme di espressione” organizzato in collaborazione con USiena Alumni, il 15 giugno dalle 20.30 ci sarà la Festa del Graduation Day dell’Università di Siena. Il 12 e 19 giugno infine spazio a “Mondovisioni. I documentari di Internazionale” (ore 18.30 alle Logge). Non solo per tutta la durata della rassegna è in programma la “Mostra fotografica Siena International Photo Award” allestita nel piazzale e nelle logge a cura del Siena International Photography Awards, uno dei contest di fotografia con la più alta partecipazione internazionale.Il calendario dei prossimi mesi. Agenda ricca per ViviFortezza che andrà avanti fino a settembre. Oltre agli aperitivi sul bastione e alla pizzeria alle logge, proseguiranno i corsi sportivi e il Cinema in Fortezza. Da mettere già in agenda la musica con il “Vivi Summer Festival” in programma dal 18 al 20 luglio e dal 7 al 9 agosto. E ancora, largo alla creatività formato famiglia con i corsi di fumetto junior il 15, 26, 29 luglio e 9 agosto, dalle 8.30 alle 16.30, per i piccoli, e, per gli adulti, il corso di disegno e acquerello, dalle 17 alle 19 negli stessi giorni, della Scuola di Fumetto e Scrittura. A settembre si segnala "Fatti strada", festa del gioco di strada, e “So vintage”, mostra mercato del vintage, entrambi in collaborazione con Extempora. Il 20 settembre i BowLand in concerto.Info: www.vivifortezza.it