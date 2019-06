Il Franci Festival celebra il talento con il concerto degli studenti del Conservatorio

Mercoledì 12 giugno, alle ore 18 ai Rozzi, chiusura della stagione, prima della pausa estiva, con i vincitori delle borse di studio dell’Istituto “Franci”

Mercoledì 12 giugno ultimo appuntamento, prima della pausa estiva, con la stagione del Franci Festival. La rassegna di musica da camera del Conservatorio senese chiude la ‘bella stagione’ di note festeggiando il talento dei suoi studenti con un nuovo concerto sul palco dell’Accademia dei Rozzi. Dalle ore 18, la Sala degli Specchi ospiterà i vincitori delle borse di studio dell’Istituto, che si esibiranno con musiche di Copland, Chopin, Mendelssohn, Debussy e Rachmaninov.Il palco vedrà protagonisti i due vincitori della Borsa Di Studio “Vittorio Baglioni” - Mattia Scandurra al flauto, allievo della classe del maestro Luciano Tristaino, e Mattia Amato al pianoforte, allievo della classe del maestro Marco Guerrini - e i due vincitori ex aequo della borsa di studio in memoria di “Erik Torricelli” categoria ISSM Franci, Sara Liga e Dario Concialini, allievi della classe del maestro Matteo Fossi. A chiudere la serata sarà il vincitore della borsa di studio “Erik Torricelli” categoria Conservatori della Toscana, Alessio Ciprietti, allievo della professoressa Gabriella Dolfi dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Luigi Boccherini” di Lucca.ISSM Rinaldo Franci Siena. Per conoscere i concerti, la stagione musicale, le performance e tutte le attività del Conservatorio Rinaldo Franci di Siena è possibile consultare il sito www.istitutofranci.com , seguire la Pagina Facebook, il profilo Instagram e il profilo Twitter dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci.