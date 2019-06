''Cappuccetto Rosso'' della Compagnia Zaches Teatro al Festival delle Ombre

Tutto pronto l’evento che apre la rassegna “Piazze d’Armi e di Città” promossa dal Comune di Poggibonsi

Giovedì 13 giugno al Teatro Politeama di Poggibonsi

“Cappuccetto Rosso” della Compagnia Zaches Teatro di Firenze è il primo degli spettacoli della XXIII edizione del Festival Internazionale delle Ombre, la rassegna diretta da Marcella Fragapane che fa parte del cartellone di eventi estivi di Poggibonsi - “Piazze d’Armi e di Città” - promossi dal Comune di Poggibonsi.Andrà in scena giovedì 13 giugno alle 21.30 presso il Teatro Politeama di Poggibonsi ed è uno spettacolo particolarmente adatto alle famiglie e ai bambini. Nello spettacolo il bosco quale luogo di mistero e fascino, di tentazione e di trasgressione, è la metafora della crescita. Nasconde e rivela ed è proprio per questo, che permette la disubbidienza: lontano dagli occhi materni che sorvegliano, i bambini trasgredendo affrontano pericoli e rischi, ovvero le proprie paure e le superano, guardandole in faccia. Il secondo appuntamento del Festival è l’anteprima regionale di “Sagapò” lo spettacolo di e con André Casaca e Irene Michailidis della Compagnia Teatro C’art di Castelfiorentino in programma venerdì 14 giugno alle 21.45 nella suggestiva Rocca di Staggia Senese.“Piazze d’Armi e di città” è realizzato da Fondazione Elsa CultureComuni e Comune di Poggibonsi con il patrocinio della Regione Toscana e dell’Amministrazione Provinciale di Siena e con PanUrania come main sponsor.Ingresso € 13 - per bambini e ragazzi fino a 14 anni: € 5INFO: Associazione Stacciaburatta 3335913530Associazione Amici di Staggia 0577 930363 www.festivalombre.it - info@festivalombre.it