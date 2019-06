POLICROMIA: POETRY&CO'', il festival di musica e poesia internazionale organizzato dal Siena Art Institute

Dodici eventi tra musica, teatro e poesia italiana e internazionale animeranno per quattro giorni il centro storico della città toscana: si tratta di POLICROMIA: POETRY&CO, il festival di musica e poesia internazionale del Siena Art Institute giunto quest’anno alla sua seconda edizione.Gli eventi pubblici si alterneranno nei negozi, musei e palazzi storici di Siena, ma sarà anche possibile esplorare la città sotto una luce diversa e insolita attraverso i Pop-up Tour, passeggiate urbane ideate dagli artisti partecipanti al festival. Tutto rigorosamente a ingresso libero, anche grazie al contributo di Fondazione Monte dei Paschi di Siena per il progetto Space to Make e alla collaborazione di Polifonici Senesi, Mason Perkins Deafness Fund Onlus, Circolo dei Lenti di Siena e Santa Chiara Lab.Il programma prevede letture di poesie da parte di poeti italiani e internazionali, concerti, laboratori e performance in italiano e LIS (Lingua dei Segni Italiana). Oltre allo statunitense Will Schutt e all’irlandese Mairéad Byrne, poeti di rilevanza internazionale che hanno curato la direzione artistica del festival, saranno protagonisti dei reading poetici Moira Egan, Caoilinn Hughes, James Arthur, Massimo Schuster, Mariagiorgia Ulbar, Dirceu Villa, il traduttore Damiano Abeni e i poeti senesi del Circolo dei Lenti. Le letture si svolgeranno in dimore storiche quali Palazzo Sansedoni e Palazzo Ravizza, ma anche in contesti più inusuali, come MAG Boutique in Via dei Termini e il Bar Il Palio in Piazza del Campo. Il coro dei Polifonici Senesi, introdotto da Valeria Indice e Jeff Shapiro, si esibirà al Museo di Storia Naturale dell’Accademia dei Fisiocritici e il rapper Zatarra curerà un laboratorio-performance per ragazzi ospitato dal negozio e vintage gallery aloe&wolf, mentre gli attori Filippo Calcagno e Maria Vittoria Barrella saranno protagonisti di Con Voce Nuova: L’inferno di Dante, spettacolo bilingue in italiano e LIS - Lingua dei Segni Italiana realizzato in collaborazione con Mason Perkins Deafness Fund onlus (MPDFonlus) in scena all’auditorium del Santa Chiara Lab dell’Università di Siena. Inoltre, tra un evento e l’altro, POLICROMIA: POETRY&CO prevede brunch, colazioni e aperitivi offerti gratuitamente al pubblico.Appuntamento dunque dal 13 al 16 giugno per POLICROMIA: POETRY&CO, il festival di musica e poesia internazionale a Siena organizzato dal Siena Art Institute con il contributo di Fondazione Monte dei Paschi per il progetto Space to Make e con la collaborazione di Polifonici Senesi, Mason Perkins Deafness Fund onlus, Circolo dei Lenti di Siena e Santa Chiara Lab, e in qualità di location MAG Boutique, aloe&wolf Vintage Gallery, Bar Il Palio, Accademia dei Rozzi, Hotel Palazzo Ravizza. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.INGRESSO LIBEROInformazioni su www.sienaart.org