Vespa Club Siena, domenica 16 giugno il raduno nazionale alla Lizza

Si terrà a Siena, domenica 16 giugno, l’undicesima edizione del raduno nazionale organizzato dal Vespa Club Siena con il patrocinio del Comune.L’appuntamento con i famosi scooter Piaggio vedrà la presenza di circa 200 partecipanti provenienti da varie parti della penisola, oltre ad equipaggi stranieri.La filosofia e lo scopo dei numerosi raduni, che si svolgono in Italia e all'estero, sono quelli di riunire gli apprezzatori di questo mezzo, che ne condividono la passione, offrendo altresì, la possibilità di conoscere luoghi e tradizioni diversi.Quello che si terrà domenica prossima in via C. Maccari, alla Lizza, sarà dedicato, come l'edizione precedente, alla memoria di David Soldatini, un socio del club prematuramente scomparso.Il programma prevede, al termine delle iscrizioni, che si chiuderanno alle ore 11, la partenza per il giro turistico che porterà la carovana di mezzi, prima per le vie del centro storico fino a piazza del Campo, uscendo da Porta Romana, per dirigersi poi verso il Chianti, con rientro a Siena, dove farà sosta per l'aperitivo, quindi verso Costalpino, per concludersi a S. Andrea a Montecchio, dove verrà organizzato il pranzo.Al termine delle premiazioni dei vari Club intervenuti e della consueta lotteria, i partecipanti prenderanno la via del ritorno verso le rispettive destinazioni, continuando a godere dei meravigliosi paesaggi offerti dal nostro territorio.