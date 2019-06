Vivi Fortezza tra Sud d’Italia ed Europa del Nord

Il Canzoniere Grecanico Salentino venerdì porterà i suoni della taranta a Vivi Fortezza, in contemporanea sulla rassegna dedicata alle birre di metodo Saison

Domani venerdì 14 giugno a Vivi Fortezza si ballerà la taranta con il Canzoniere Grecanico Salentino. Lo stesso giorno inizierà, sempre nella Fortezza Medicea di Siena, “Non esistono più le mezze Saison”, una rassegna di tre giorni con birre belghe e italiane fatte con il metodo tipico della Vallonia. Dalle 16 di venerdì e dalle 12 del sabato e della domenica, gli amanti di queste chiare ad alta fermentazione potranno gustare i migliori prodotti sul mercato.Il Canzoniere Grecanico Salentino è stato fondato nel 1975 dalla scrittrice Rina Durante per far conoscere la tradizione popolare salentina della taranta. Guidato dal tamburellista e violinista Mauro Durante, che ha ereditato la guida dal padre Daniele nel 2007, il Canzoniere Grecanico Salentino ha collaborato con artisti del calibro di Ludovico Einaudi, Piers Faccini, Ballake Sissoko, Ibrahim Maalouf, Fanfara Tirana, Stewart Copeland dei Police. L’ultimo album del gruppo, “Canzoniere” del 2017, è una fusione di stili e influenze in cui gli strumenti della tradizione salentina si prestano a un sound più moderno e contemporaneo, tra incursioni di chitarra elettrica e synth bass.Ad aprire il concerto del Canzoniere Greganico Salentino, saranno i Bassamusica, gruppo folk attento alle tradizioni musicali del Sud Italia.Il giorno dopo, sabato 15, salirà sul palco principale di Fortezza una coppia di gruppi senesi, i Deschema, secondi a Sanremo Giovani 2018, e i Red Light Skyscraper, band da sonorità post-rock rivisitate in maniera originale.Domenica 16, invece, sarà la volta di Sonorika, una giornata dedicata alla musica da ballare. Dalle 12 in poi, nelle differenti location di Fortezza si alterneranno dj con proposte musicali diverse, dal rock & roll, al funky, per finire con l’elettronica da club.Il protagonista musicale del prossimo weekend verrà dal mondo hip-hop. Venerdì 21 giugno, infatti, Frankie Hi-nrg mc sciorinerà rime e beat dall’alto della sua esperienza. Prima del concerto, in collaborazione con Mondadori Siena, presenterà il suo libro “Faccio la mia cosa”.I biglietti per i concerti del Canzoniere Grecanico Salentino e di Frankie Hi-nrg mc sono disponibili in prevendita su Ticket One ( www.ticketone.it ) e sarà possibile acquistarli anche in Fortezza il giorno del concerto (prezzo 12 euro).Vivi Fortezza 2019, che si svolge dal 4 giugno al 30 settembre, è un modo per valorizzare l’area nel suo complesso. Oltre allo spazio principale del piazzale interno, tanti appuntamenti prenderanno vita sotto il loggiato, sui viali e sul bastione San Domenico. L’obiettivo, indicato dall’assessorato al turismo del Comune di Siena, è quello di far diventare la Fortezza Medicea un polo di svago e di relax per i fruitori di tutte le età. Il programma è realizzato dall’associazione Propositivo (Pro +) in collaborazione con tante realtà del panorama culturale, musicale e sportivo sia nazionale che del territorio.Le rassegne principali della manifestazione sono sei: musica, arte&cultura, sport&wellness, food&fiere, bambini e cinema.Durante Vivi Fortezza 2019 saranno presenti punti di somministrazione bevande e di ristoro nel piazzale e sul bastione San Domenico, dove sarà possibile, in orari serali, bere un aperitivo in compagnia.INFOPagina Facebook: Vivi Fortezza 2019Twitter: Vivi Fortezza (@ViviFortezza)Instagram: Vivi FortezzaSito web: www.vivifortezza.it