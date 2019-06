''Con Voce Nuova L’Inferno di Dante'', a Siena monologo in Lingua dei Segni

La performance dell’attore sordo Filippo Calcagno sarà ospitata dal Santa Chiara Lab

Il 16 giugno dalle 17,30 alle 18,30 MPDFonlus organizza un evento speciale che sarà ospitato dal Santa Chiara Lab in via Val di Montone, 1 a Siena.Si tratta di Con Voce Nuova L’inferno di Dante, un monologo in Lingua dei Segni italiana estrapolato dallo spettacolo omonimo prodotto dall’associazione culturale EmitFlesti.L’attore sordo Filippo Calcagno narrerà in Lis alcuni canti dell’Inferno dantesco accompagnato dalla voce di Maria Vittoria Barrella, attrice parte del cast dello spettacolo nella sua versione integrale. Un’esperienza innovativa e unica di doppia accessibilità che consente a udenti e sordi di fruire appieno e contemporaneamente di uno spettacolo teatrale.“Stiamo cercando una strada nuova, un nuovo modo di fare teatro che avvicini il mondo dei sordi a quello degli udenti”, dichiara l’attore Filippo Calcagno, “e che permetta ad entrambi di poter godere in maniera uguale dello stesso spettacolo, nello stesso momento e nello stesso spazio”.Durante la narrazione saranno, inoltre, proiettati alcuni passi della Divina Commedia tratti dalle illustrazioni di Gustave Doré.L’evento accessibile e a ingresso libero rientra nel calendario della seconda edizione di "POLICROMIA", festival di poesia, arte e musica promosso dal Siena Art Institute e nell’ambito della collaborazione fra MPDFonlus e Santa Chiara Lab - Università di Siena per la creazione del Center for Deaf Studies.Per informazioni: info@mpdfonlus.com - www.mpdfonlus.com