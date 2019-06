A Siena torna Toscana Arcobaleno d'Estate con la Notte Bianca

“Una vacanza geniale”. E’ questo il titolo dato alla settima edizione di Arcobaleno d’Estate 2019, la grande festa in programma dal 20 al 23 giugno, organizzata dalla Regione Toscana con il supporto di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana, e il media partner QN-La Nazione con l’obiettivo di offrire ai turisti e ai toscani, ai Comuni e agli operatori del settore, un cartellone di richiamo con il quale valorizzare l’avvio della stagione turistica.Un appuntamento, quest’anno, dedicato a Leonardo da Vinci, con eventi all’insegna della genialità e della fantasia creativa per ricordare il 500° anniversario della morte di uno dei più grandi uomini d’ingegno della storia.All’interno del ricco cartellone di eventi ospitati sul territorio toscano, a Siena, aderendo alla Festa Europea della Musica, il 21 giugno sarà organizzata la “Notte Bianca” che con la rassegna ViviFortezza, organizzata dall’Associazione Propositivi, vedrà il rapper e cantautore italiano Frankie Hi-nrg mc presentare il suo libro “Faccio la mia cosa” (ore 18 Bastione S. Domenico), e alle 22,30 esibirsi in concerto sul palco dell’anfiteatro.Mentre sabato 22 alle 19, sempre nello stesso Bastione della Fortezza medicea Dj-set con Alessandro Serra e, a seguire, Dj-set Jolly mare e AudioPump'n'Flex.Durante la “Notte Bianca”, alla cui realizzazione ha contribuito la Camera di Commercio di Siena, tante le iniziative promosse dai vari commerciati della città che potranno restare aperti fino alle 3 del mattino e, previo contatto con i Cat di Confartigianato e Confesercenti, proporre attività di intrattenimento con musica e animazione.Per la sera del 21 sarà anche possibile visitare il Complesso Museale S. Maria della Scala, il Museo Civico e i Magazzini del Sale di Palazzo Pubblico fino alle 24, oltre a visite guidate al Teatro comunale dei Rinnovati.Info: www.sienacomunica.it