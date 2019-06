Al Festival delle Ombre l’anteprima regionale di Sagapò

Venerdì 14 giugno alla Rocca di Staggia Senese per “Piazze d’Armi e di Città”

La storia di un uomo e una donna. Due sedie e un microfono. Una chitarra. Un teatro fisico, a tratti comico e grottesco, poetico e assurdo, dove la parola diventa gramelot, dove la musica e il suono in scena dialogano con il movimento. Due personaggi eleganti che si rincorrono, aspettano, danzano a piedi scalzi sopra una terra secca. Si intrecciano le voci di un rito funebre, il ritmo rebetiko di una festa, gli allegri saluti di chi parte e di chi arriva.Sono André Casaca e Irene Michailidis della Compagnia Teatro C’art, straordinari interpreti di “Sagapò” la cui anteprima regionale andrà in scena venerdì 14 giugno alle 21.45 nella suggestiva Rocca di Staggia Senese in occasione del Festival Internazionale delle Ombre, evento di apertura “Piazze d’Armi e di Città”, promosso dal Comune di Poggibonsi. "Sagapò è amore. Amore per la vita. Come una linea tracciata all’inverso, Sagapò celebra la vita a partire dalla morte - spiegano gli autori - attraverso un rituale di gesti ripetuti si è ricercata un’essenzialità che porta alla pulizia delle emozioni, allo svuotarsi di ciò che ingombra per ritrovare lo spazio al sentire semplice, all’apertura, al gio- co, all’euforia”.Il Festival delle Ombre diretto da Marcella Fragapane chiuderà i battenti sabato 15 giugno alle 21.45 sempre presso la Rocca di Staggia Senese con “Il mio compleanno” lo spettacolo della Compagnia Riserva Canini (Firenze-Milano).“Piazze d’Armi e di città” è realizzato da Fondazione Elsa CultureComuni e Comune di Poggibonsi con il patrocinio della Regione Toscana e dell’Amministrazione Provinciale di Siena e con PanUrania come main sponsor.Ingresso: € 10 - per bambini e ragazzi fino a 14 anni: € 3INFO: Associazione Stacciaburatta 3335913530Associazione Amici di Staggia 0577 930363 www.festivalombre.it - info@festivalombre.it