La Festa della Musica di Chianciano Terme compie vent'anni

Compie venti anni la Festa della Musica di Chianciano Terme, organizzata dal Comitato Chiancianese E20 e che proprio in queste settimane sta ultimando i preparativi per la nuova edizione. Il festival si svolgerà al Palamontepaschi da mercoledì 24 a domenica 28 luglio, con tanti concerti a ingresso gratuito, stand gastronomici con prodotti tipici toscani e il mercatino delle pulci; un traguardo importante per un evento che nel corso degli anni ha saputo rinnovarsi e coinvolgere sempre più giovani del territorio.La Festa della Musica nasce nel 2000 grazie all'istituto musicale Bonaventura Somma di Chianciano Terme, per poi passare sotto la gestione dell'associazione SiFaLamusica, per valorizzare le numerose band emergenti del panorama nazionale. Dal 2007 il Collettivo Fabrica prende in mano le redini dell'evento, allargandone notevolmente gli orizzonti e trasferendo nel 2012 la location nella cornice del Parco Fucoli. L'associazione culturale Comitato Chiancianese E20 cura l'organizzazione dal 2015; attualmente conta all'attivo più di 200 volontari che ogni anni, per tutte le sere della festa, mettono a disposizione le proprie competenze e la propria passione per la buona riuscita della manifestazione. Nata su iniziativa di un gruppo di giovani chiancianesi, lo scopo è sempre stato quello di creare aggregazione a livello sociale per divulgare cultura musicale accessibile a tutti e fruibile gratuitamente; nel corso degli anni l'associazione ha favorito la socializzazione e l'integrazione delle varie realtà giovanili, promuovendo la libera espressione creativa e la diffusione degli importanti valori di solidarietà, volontariato e cooperazione.Tra i valori dell'associazione, sempre presenti all'interno della Festa della Musica, c'è l'attenzione per i prodotti locali a km0, per favorire la sostenibilità ambientale. La forte vocazione ecologista è stata realizzata in collaborazione con il circolo di Legambiente, curando la raccolta differenziata e distribuendo gratuitamente acqua potabile attraverso un potabilizzatore, contribuendo al risparmio di bottigliette di plastica e migliorando notevolmente l'impatto ambientale della manifestazione.“Sono fiero e orgoglioso di essere il Presidente di un’associazione culturale che conta all’attivo più di 200 volontari, associazione che ho visto nascere e crescere in maniera esponenziale in pochi anni, frutto del duro lavoro di tutti. – dichiara il presidente Giacomo Benicchi – Siamo giunti alla ventesima edizione della festa, un traguardo inimmaginabile solamente dieci anni fa. Organizzare un festival a ingresso gratuito con un cartellone di artisti internazionali in Italia oggi non è per niente facile. Ma la forza di andare avanti è prevalsa su tutto e tutti, integrando tanti nuovi giovani e non all’interno del festival.”Il Comitato Chiancianese E20 è quindi pronto a festeggiare questo importante traguardo durante la nuova edizione della Festa della Musica. Tra gli artisti di punta di quest'edizione, ricordiamo il rapper napoletano Luchè, le sonorità dei francesi Deluxe, la band salentina dei Sud Sound System e i pionieri del son cubano, Grupo Compay Seguendo de Buena Vista Social Club. Tutte le informazioni sulla festa e sul cartellone della manifestazione possono essere trovate nel sito www.festadellamusicact.it