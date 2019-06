Lars Rock Fest 2019, il cartellone completo e tutti gli eventi collegati

A meno di un mese dall'inizio della sua ottava edizione il Lars Rock Fest, festival ad ingresso gratuito organizzato dall'associazione culturale GEC Gruppo Effetti Collaterali e dedicato alle sonorità inidie-alternative internazionali ed italiane, dal 5 al 7 luglio presso i giardini pubblici di Chiusi Scalo, presenta il programma completo di concerti e attività collegate che danno vita alla sua edizione 2019.La serata di apertura venerdì 5 luglio vedrà, oltre al concerto già annunciato dei canadesi METZ, considerati come una delle migliori formazioni in circolazione quando si parla di alternative rock e punk-hardcore con tre album per la mitica SUB POP di Seattle, i live del progetto post-hc romano LAGS e quello dei KINT da Modena, il super gruppo punk-noise-posthardcore con membri di Death Of Anna Karina e RedlineSeason.Protagonisti della seconda serata del Lars Rock Fest 2019 saranno i CLOUD NOTHINGS da Cleveland (USA), in arrivo in Italia per presentare l'ultimo lalbum che ha confermato il quartetto come una delle band rock and roll più interessanti e significative dell’ultima decade, insieme ai calabresi MCKENZIE, artefici di un'originale miscela italo-core e il dream pop/shoegaze psichedelico degli HUMAN COLONIES da Bologna.A rendere memorabile la serata finale domenica 7 luglio ci penseranno gli australiani WOLFMOHTER, la band capitanata da Andrew Stockdale che sulle orme di formazioni storiche come Led Zeppelin, AC/DC ed Aerosmith è riuscita nel tempo ad ottenere un ampio seguito mondiale. Con loro sul palco il trio stoner-rock romano BLACK RAINBOWS, con sei album all'attivo, svariati EP ed innumerevoli concerti sia in Italia che all'estero, e il collettivo audio-visual di Perugia BECOMING X.A completare il programma musicale ci penserà il CAMPFIRE STAGE che ogni sera proporrà un after show intorno ad un falò. I gruppi che si esibiranno in questa cornice intima e suggestiva saranno Augustine (venerdì), One Glass Eye (sabato) e Dead Poets Society (domenica).Come di consueto il programma del Lars Rock Fest proporrà una serie di spazi ed eventi culturali nell'area del festival.Con il Lars Rock Fest torna Open Book: un'occasione imperdibile per toccare con mano pubblicazioni di grande qualità e avvicinarsi al mondo visionario, libero e creativo dell'editoria indipendente.Per 3 giorni, Open Book offrirà un'immersione rigenerante nella resistenza culturale, a difesa della bibliodiversità e della pluralità di pensiero.Inoltre quest'anno, Open Book accoglierà anche lo spazio riviste con la preziosa collaborazione di Firenze RiVista e la partecipazione di Edicola 518.Anche quest'anno il consueto spazio STREET MARKET permetterà al pubblico del festival di acquistare vinili, CD, fumetti, libri, abbigliamento e prodotti di artigianato, mentre quello dedicato alla ristorazione FOOD&DRINKS offrirà un ristorante, un'area street food ed una dedicata a birre e cocktail.Completa il programma lo spazio ART&FUN con live drawing e laboratori artistici per adulti, ragazzi e bambini.Per tutti coloro che verranno in treno o per chi pernotterà al campeggio sul lago di Chiusi oppure nel centro storico, sarà operativo il servizio LARS ROCK SHUTTLE, navetta gratuita a chiamata.17.00 - apertura street market, mercatino del disco, fiera dell'editoria indipendente Open Book17.30 - apertura birreria e cocktail bar19.30 - apertura ristorante e pub19.30 - "9 studenti per 9 manifesti". Gli studenti del III corso dell'Istituto Italiano di Design di Perugia espongono i loro elaborati progettati come esercitazione durante il corso di metodologie progettuali e le sperimentazioni di serigrafia fatte nel workshop con Mynameisbri. A cura di Daniele Pampanelli e IID20.00 - dj-(sun)set20.00 - live painting drawing con Biblioteca delle Nuvole e collettivo Becoming X21:30 - inizio concerti Main Stage18.00/19.00 - laboratorio per bambini con Chiara Dionigi (Collettivo Becoming X)18.30/19.30 - Presentazione della graphic novel "4 vecchi di merda", Coconino Press 2018, di Marco Taddei e Simone Angelini.Fumetto horror ironico: quattro punk all'ospizio in un futuro vecchio, una distopia contraddistinta dal classico humor nero e dal nichilismo che ha reso famosa la coppia. In collaborazione con TINALS che presenta "Sui Generis: this Is Not Punk".Con Andrea Provinciali, Marco Taddei e Simone Angelini.17.00 - Open Book ospita riviste internazionali e italiane in collaborazione con il festival fiorentino "Firenze Rivista" e con la partecipazione di Edicola 51818.00/19.00 - "Go green! Restiamo al verde!", letture e laboratorio per bambini per esplorare insieme il colore più ecologico dell'anno. A cura di La Sedia Blu - Firenze. Età 6-10 anni.18.00/19.00 – Yoga con Eleonora. Una lezione di hatha vinyasa yoga per riequilibrare corpo, mente e respiro. A cura di Eleonora Ansano.17.30/18.30 - "D'AMAndo", laboratorio per bambini. Costruiamo una dama con materiali di recupero e giochiamo insieme. A cura di Comitato Soci Coop di Chiusi e Legambiente. Età 6-10 anni.18.30/19.30 - "Badabum che bum", letture e musica. A cura di Biblioteca di Chiusi. Età 0-6 anni.19.00/20.00 - Presentazione del libro "Rock Lit", Jimenez edizioni 2018, di Liborio Conca.«Sherwood Anderson, John Cheever e Flannery O’Connor hanno cambiato la mia musica» Bruce Springsteen. A cosa serve la letteratura per chi fa rock? Liborio Conca risponde alla domanda in un viaggio tra la musica e la letteratura. Con Liborio conca e Stefano Solventi.